Kanta-Hämeen pandemiaryhmä esittää tilojen sulkemista maaliskuun loppuun asti – Tilanne kokonaisuudessaan vakavin koko epidemian aikana

Kanta-Hämeen pandemiaryhmä tiedotti tiistaina, että se esittää Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tilojen sulkemista koko maakunnassa kahdeksi viikoksi aikavälillä 18.– 31. 3 tartuntatautilain pykälän 58 g perusteella

Ryhmä käsitteli ylimääräisessä kokouksessaan maanantaina 15. maaliskuuta tartuntalain pykälän 58 g -mukaisten määräysten jatkoa Riihimäen seudulla ja käyttöönottoa muualla maakunnassa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston odotetaan antavan päätöksensä keskiviikkona 17.3. ja määräysten tulevan voimaan torstaina 18.3.

Julkiset ja yksityiset

Pykälän 58 g -mukainen tilojen sulkeminen koskee niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden tiloja:

Joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat.

Yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat.

Tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat.

Huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat, sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat.

Kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Lasten harrastus mahdollista

Aluehallintoviraston päätös velvoittaa toimijoita sulkemaan tilansa. Sisätiloja on kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä.

Lisäksi muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Yrityksille tuli kiire

Viikkojen 9 ja 10 välillä koronavirustartuntojen määrä on räjähdysmäisesti lisääntynyt etenkin Hämeenlinnan seudulla, mutta koko maakunnan alueella on havaittu kasvavissa määrin virusvariantteja, epäselviä paikallisia tartuntoja ja tartunnanjäljitys on ruuhkautunut merkittävästi ja terveydenhuollon kantokyky kokonaisuudessaan vaarassa tulevina viikkoina.

Tartuntojen ilmaantuvuus kahdelta edeltävältä viikolta on 120/100 000 asukasta ja positiivisten näytteiden osuus 3,8 prosenttia.

Tilanne on kokonaisuudessaan vakavin koko epidemian aikana, ja maakunnan ympäröivillä alueillakin merkittävän huono, pandemiaryhmä toteaa.

– Valitamme sitä, että yrityksille jää vain muutama päivä aikaa valmistautua tilojen sulkemiseen. Valmistelut kannattaa kuitenkin aloittaa heti, eikä jäädä odottamaan aluehallintoviraston virallista päätöstä, johtajaylilääkäri Sally Leskinen kehottaa.