Papukaija Pubin Jouni Vesikko kirmasi eläkelaitumille – "Asiakkaita ja työkavereita jään kaipaamaan", 50-vuotiaan kuppilan isäntä tunnustaa

Viime viikon keskiviikkona Aulangontielle pörähti oranssinvärinen rättisitikka, josta hyppäsi HPK:n paitaan pukeutunut mies.

Papukaija Pubissa juhlistettiin iloisin ja vähän haikeinkin mielin sen toisen omistajan Jouni Vesikon eläkkeellelähtöä.

Ohjelmassa oli kilistelyjä, halauksia ja elävää musiikkia.

Juhlakalu itse oli selvästi liikuttunut saamastaan huomiosta. Paikalla oli ystäviä ja asiakkaita pitkienkin aikojen takaa.

– Aloin itse käydä Papukaijassa pelaamassa biljardia vuonna 1983. Täällä oli jo silloin hieno kantaporukka, josta sain paljon hyviä kavereita, hän muistelee.

Omassa lempipubissa

Vesikko ehti työskennellä 13 vuotta kokkina Aulangolla ja teki ravintolatöitä siellä täällä, kunnes pesti aukesi omassa lempipubissa vuonna 1997.

– Vähän se oli kuin olisi kotiin tullut, kun olin ehtinyt jo 14 vuotta olla täällä asiakkaana.

Pubissa on Vesikon mielestä aika lailla sama tunnelma ja kuin takavuosinakin.

– Viinan myynti on samanlaista aina, mutta kaverit ovat lisääntyneet. Pintaremonttia on toki tehty monenlaista, ja lisätty ilmatilaa ja avaruutta.

Lämmin kulttuuri

Ravintola pääsi tänä vuonna myös 50 vuoden kunnioitettavaan ikään. Perinteikäs Papukaija tunnetaan lämminhenkisenä, siistinä ja turvallisena lähiökapakkana, jossa ketään ei katsota kieroon.

– Tänne syntynyt pubikulttuuri on henkilökunnan ansiota ja kanta-asiakkaat ovat siinä auttaneet. Täällä ei ole portsaria tarvittu, Vesikko sanoo.

– Kaikki ovat tervetulleita, myös kannattamastaan jääkiekkojoukkueesta huolimatta. Tosin HPK.n fanittamisesta ei ole kyllä haittaakaan.

Tiskin takana pitkään seisonut Vesikko siirtyi myös Papukaijan omistajaksi yhdessä Tuija Soinisen kanssa vuonna 2016.

– Olimme asiasta jo Tuijan kanssa puhuneet ja olimme valmiita, kun tilaisuus tarjoutui.

Suunniteltu juttu

Yrittäjyys tuo mukanaan erilaiset vastuut ja odotukset, mutta Vesikko ei ole suuria paineita kokenut.

– Jotenkin helppoa on ollut. Meillä on ollut hommissa hyvä roolitus, kun Tuija on hoitanut talouspuolen ja minä olen pyörittänyt käytännön asioita.

Vuosi sitten Vesikko teki päätöksen myydä osuutensa ravintolasta.

– Ei ollut vaikea päätös, vaan ihan suunniteltu juttu. Täytän tänä vuonna 64, hän kertoo.

– Asiakkaita ja työkavereita jään kaipaamaan. Tulen kuitenkin varmasti täällä käymään ja katsomaan lätkäpelejä, kun kausikin kohta taas alkaa.