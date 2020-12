Parin hassun viikon kuluttua jo tiaiset laulavat – Lue 15 varmaa ilon aihetta, joita kannattaa odottaa

Tämä on kolumni sinulle, joka et halua lukea sanaakaan sairauksista. Myös joulu tulee huomenna ilman ihmeempiä hehkutteluita. Ajattelin tässä vuoden viimeisessä ulostulossani tarjoilla katsauksen sellaisiin lähiaikojen toivorikkaisiin tapahtumiin, joihin voi takuuvarmasti luottaa, vaikka maailma olisi millä mallilla.

Suomessa talvehtivien tiaisten laulu alkaa kuulua jo tammikuussa, siis parin hassun viikon kuluttua! Houkuttelet ne tehokkaimmin näkösälle tarjoilemalla talia, auringonkukansiemeniä ja maapähkinää.

Optimistisimpien tulkitsijoiden mukaan talvi alkaa taittua alle kuukauden kuluttua, kun koittaa talvennapa, eli Heikin päivä 19.1. Penseämmätkin kansanperinteen vaalijat hyväksyvät Matin päivän 24.2. ensimmäiseksi kevätpäiväksi. Valitse itse, mutta pian se on kuitenkin.

Tammi-helmikuussa tapahtuu kummia karhujen pesissä. Vai mitä sanot siitä, että karhuemot heräävät tuolloin viimeistään pentujen syntymiseen. Kun karvanaamat on saatu maailmaan, emot tyrkkivät tulokkaat nisille ja vaipuvat sitten pokkana syvempään talviuneen.

Puutarhan vuosi alkaa jo 1,5 kuukauden kuluttua, sillä helmikuussa saa laittaa ensimmäiset esikasvatukset aluilleen. Sormet multaan vaikka chilien tai puutarhamansikoiden toivossa – sisätiloissa toki.

5.2. on koko vuoden paras leivonnaispäivä. Paras runebergintorttu on iso, tumma ja arrakkipunssilla kosteutettu, mutta syön kursailematta kaikki muutkin kätteni ulottuvilla. Ja reilun viikon vajuteltuaan saakin jo kakkossijalla komeilevaa laskiaispullaa. Se on muuten viroksi vastlakukkel. Ja kun kerran kysyit, niin marsipaanilla ja kermavaahdolla tietenkin!

Jos talvi on leuto, nähdään ensimmäiset urheat muuttolinnut helmikuun puolella, mutta viimeistään maaliskuulla saadaan jo varmuudella kasvavan kokoisia saapumiseriä. Ja hei, näillä main on jo polun varsilla pajunkissojakin hypisteltäväksi!

Maaliskuun 20. päivä päästään merkittävälle välietapille, kun päivä käy taas yötä pidemmäksi. Nyt ilmaantuvat myös ensimmäiset sitruunaperhoset, nuo uskaliaat keltaiset kaverit.

Ötökkää alkaa olla tiedossa jo enemmänkin. Väitän, ettei ole paljon söpömpää näkyä kuin se, kun paksut ja pörheät kimalaiskuningattaret alkavat horjahdella tokkuraisina ulos koloistaan huhti-toukokuun kynnyksellä, kun maa alkaa olla tarpeeksi lämmin.

Pörriäisistä puheen olleen, tiesitkö, että vuonna 2016 valtava mehiläisparvi seurasi Walesissa kaksi päivää henkilöautoa, jonka takakonttiin niiden kuningatar oli jäänyt jumiin? On siinä ollut taustapeiliin katsojalla ihmettelemistä.

Toukokuun alussa onkin jo vappu ja saadaan koivuihin hiirenkorvat. Särjet alkavat kutea ja sinivuokot avaavat terälehtensä.

Onhan siinä jo odoteltavaa!