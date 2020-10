Parolan moottoripajassa trimmataan Sierraa kisakuntoon – Samassa tilassa kokoontuvaan mopokerhoon toivotaan lisää yläkouluikäisiä

Nuoret pitävät Parolan moottoripajassa kunnossa autoa, jolla he käyvät ajamassa muiden paikkakuntien pajalaisten kilpaa.

Ryhmään kuuluu kuusi aktiivista poikaa ja lisäksi muutamia, jotka osallistuvat satunnaisemmin. He trimmaavat pajalla olevaa Sierraa niin, että se on kisoihin lähdettäessä lähes jokamiesluokkaan verrattavassa timmissä. Pajaa vetävät Janne Saarinen ja Tero Onnela .

– Kesällä kun saatiin taas avata paja, poikia oli noin 15. Joukossa on niitä, jotka ovat olleet mukana siitä asti, kun puolitoista vuotta sitten saimme autolle paikan. Osalla heistä on jo ajokorttikin, Saarinen kertoo.

Mopopaja kerhotoimintana

Moottoripaja kokoontuu torstai-iltaisin neljän tunnin ajan. Lisäksi Saarinen ohjaa tiistai-iltaisin yläkouluikäisten mopopajaa, joka kaipaisi nyt kovasti lisää osanottajia. Asiaa voi helpottaa se, että mopoporukka on päässyt samaan rakennukseen moottoripajalaisten kanssa, kun autotallin vierestä tarjoutui käyttöön kylmää varastotilaa.

– Koetamme käynnistää mopopajaa kerhotoimintana, esimerkiksi kahdeksan nuoren ryhmänä. Toiveena on myös, että pääsisimme jalkautumaan kouluihin ja kertomaan asiasta oppilaille, Saarinen sanoo.

Nuorille tekemistä

Pajatoimintaa pyörittää Hattulan kunta yhteistyössä seurakunnan kanssa. Saarinen itse on pitkän linjan autoharrastaja, ja hän pitää tärkeänä, että nuorisolle tarjotaan tekemistä moottorien parissa.

– Nuoret ovat lähellä sydäntä. Kotonanikin heitä on pyörinyt aika paljon. Pajat tavoittavat erilaisia nuoria kuin perus nuorisotyö, ja koen tärkeäksi tällaisen toiminnan tarjoamisen heille. He ovat toivoneet, että paja olisi auki maanantaista torstaihin. Kuvaavaa on myös se, kun eräs 18-vuotias sanoi, että paljon mieluummin hän on viikonloppuna ajamassa kilpaa kuin juomassa kaljaa, Saarinen kertoo.

Vastaavia autopajoja Suomessa on 33 kappaletta. Omissa tapahtumissaan he kiertävät muutaman kerran vuodessa ympäri Suomea. Valtakunnallinen toiminta on Lasten ja nuorten keskus ry:n alaista. Se yhdistää harrastajia ja järjestää tapahtumia.

Juuri viime viikonloppuna oli kisat Kouvolassa, ja siellä hattulalaiset pärjäsivät mukavasti.