Parolan taiturit Ella Äijänaho ja Kimi Manner putsasivat palkintopöydän – Parin kuukauden yhteistreeneillä irtosi kolme SM-kultaa

Rinkelinmäen hallin vieressä olevassa salissa pari pyörii vinhaa vauhtia ja hymy huulilla.

Hämeenlinnalaista Tanssiseura Baunssia edustavat parolalaiset nuoret, 15-vuotias Ella Äijänaho ja 17-vuotias Kimi Manner palasivat marraskuun lopulla rock’n’swing -tanssien SM-kisoista Helsingistä kolme pokaalia kainalossa.

Voitot tulivat juniorisarjan bugg- ja boogie woogie -tansseissa sekä yleisen sarjan fuskussa.

– Fusku on lavatanssien maailmasta tullut rempseä ja mukaansatempaava tyylilaji. Kisassa oli mukana Suomen kärkipareja, ja voitto oli meille todellinen yllätys, koska olemme tanssineet yhdessä vasta pari kuukautta, Manner kertoo.

Manner aloitti harrastuksen 7-vuotiaana latinalaistanssien puolella, mutta innostui pian rokkaavammasta menosta.

Hän on voittanut aikaisemminkin juniorien suomenmestaruuksia Nea Nousiaisen ja Nea Saurion kanssa sekä World Cup -osakilpailun Kerttu Kivisen parina.

Äijänaho aloitti harrastuksen 5-vuotiaana isosiskon innoittamana ja hänelläkin on tilillään menestystä nuorten mestaruuskilpailuissa.

– Kun oma parini lopetti, Kimi laittoi viestiä ja kysyi, haluaisinko lähteä salille kokeilemaan. Hän on tosi mukava, tulemme hyvin toimeen ja tanssitkin näyttävät sujuvan, Äijänaho kehuu.

Tanssiparin päälaji kansainvälisillä areenoilla on boogie woogie, jota tanssitaan joko nopeaan rock’n’rolliin tai hitaampaan bluesiin. Tyyliin kuuluu kappaleesta riippuen niin hidas tunnelmointi kuin iloinen riehakkuuskin.

– Boogie woogiessa tärkeitä asioita ovat teknisesti vaikeat kuviot, musiikin tulkinta, rytmi ja vientiseuraaminen. Lajissa ei ole koreografioita, vaan viejä päättää, mitä tehdään, Manner kuvailee.

Tanssijat harjoittelevat parisen tuntia kerrallaan kolme kertaa viikossa. Heitä valmentavat Tommi ja Pirjo Koivula.

– Valmentajat ovat olleet suurena apuna meidän kehityksessämme. He tsemppaavat meitä tosi hyvin ja antavat arvokkaita vinkkejä, pari kiittelee.

Ensi vuonna parin tähtäin on PM-, EM- ja MM-kilpailuissa, ja maajoukkuehakemukset on laitettu vetämään. Kovimmat kilpakumppanit löytyvät Ruotsista ja Saksasta.

– Siirrymme ensi vuonna pelkästään yleiseen sarjaan, jossa taso on todella korkea. Kun pääsee näkemään huppuparien tekemistä, siinä on mahdollista oppia paljon ja saada lisää inspiraatiota omaan tanssimiseen, Manner tuumaa.

Paria on mahdollista nähdä myös Hämeenlinnassa, kun Baunssi järjestää täällä kansalliset kilpailut 14. helmikuuta.

Mestaruuksista huolimatta kumpikaan tanssijoista ei tavoittele ammattilaisuutta.

– Tässä lajissa ei muutenkaan ole suoranaisesti ammattilaisia paitsi opettajina. Itse haluan pitää tanssin harrastuksena, niin etten koskaan kyllästy siihen, Manner sanoo.

Mikä sitten kovaa harjoittelua vaativassa lajissa tanssijoita kiehtoo?

– Tässä pystyy heittäytymään ja tykkään esiintymisestä. On myös hienoa, kuin voi käyttää luovuutta ja improvisoida, Äijänaho pohtii.

Manner tunnustaa olevansa erittäin kilpailuhenkinen, ja tanssiessa unohtuu kaikki muu.

– Kyllä tämän tanssiporukan ihmisilläkin on suuri merkitys. Heistä on tullut minulle toinen perhe.

Rock’n’swing-tansseja

Lindy hop on kaikkien rock’n’swing -tanssien kantamuoto, joka on syntynyt New Yorkin Harlemissa.

Boogie woogie henkii 1950-luvun tunnelmaa. Tanssi syntyy viejän vapaasta viennistä ja johtaa yhteiseen musiikintulkintaan, eläytymiseen ja improvisointiin.

Rock’n’roll on kehittynyt urheilulliseksi lajiksi, jossa tanssittava musiikki on vauhdikasta rock-musiikkia.

Bugg on perusaskeleiltaan helppo tanssi, joka on syntynyt Ruotsin tanssilavoilla.

Fusku, joka tunnetaan myös nimellä lava-jive tai swing, on jivestä kehittynyt foksin askelrytmityksellä tanssittava tanssi.

Lähde: dancesport.fi