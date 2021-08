Parolan voimakattilassa tiedetään, että sydän muistaa – Sydämen ääntä kannattaa siis kuunnella

Tehdasvillan vanhassa rakennuksessa tukikohtaa pitävä Voimakat on pääsemässä alkutunnustelujen ja tiukkojen rajoitusten jälkeen hyvään vauhtiin. Kaikki alkoi tammikuussa rumpukurssista, ja viime viikonloppuna ”voimakattilassa” valmistettiin jälleen rumpuja Teija Stoltin opastuksella.

Voimakat on työterveyslääkäri Anumari Karlssonin toiminimi, joka järjestää erilaisia lyhytkoulutuksia.

– Osan kursseista vedän itse ja osan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Esimerkiksi Teijan kanssa on rumpukursseja ja Laura Paloheimon kanssa kirjoituskursseja. Kivisen Juhan kanssa pidämme luontoyhteysohjaajan koulutukset ja mieheni Janskun kanssa on tulossa parikursseja voimauttavan valokuvan menetelmin, hän kertoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Rumpukurssi yksi suosituimmista

Karlssonin omia vetämiä ovat olleet muun muassa kaksi Uupumuksesta uuteen alkuun -kurssia.

Keväällä korona rajoitti toimintaa, mutta kesällä hän kutsui osallistujat kotinsa pihalle Rimmilään. Myös omalle ammattikunnalleen hän haluaa tarjota tapaamisia eri teemojen parissa. Keväällä oli lääkäreille suunnattu luovan kirjoittamisen kurssi, syksyllä on tulossa Parantajan arkkityyppi -työpaja.

– Ihan kivasti on pystytty kursseja järjestämään. On ollut naisten ja naisyrittäjien voimapäiviä, ja uskontotieteilijä Susanna Lendiera kävi pitämässä pohjoisen luonnontajun kurssin. Tarjoan sellaisia juttuja, jotka koen itse tärkeiksi, hän sanoo.

Pikkuhiljaa Karlssonille alkaa myös selvitä, mitkä aiheet kiinnostavat ihmisiä. Rumpukurssi on ollut yksi suosituimmista.

– Rumpu on ikiaikainen ja yleismaailmallinen. Se on luonnollinen tapa löytää yhteys omaankin rytmiin.

Ei mikään kultakaivos

Pienimuotoisten koulutusten järjestäminen ei ole kultakaivos.

– Osassa kursseja joudun maksamaan itse pikkuisen väliä, mutta joidenkin ansiosta voin luojan kiitos pitää voimakattilan toiminnassa. Tämä ei ole palkkatyö mutta ei myöskään hyväntekeväisyyttä, enemmänkin missio kuin harrastus, Karlsson naurahtaa.

Kurssiväkeä Parolaan on saapunut paitsi lähiseudulta myös Helsingin, Tampereen ja Lahden suunnalta. Kauempaa tulevia helpottaa se, että juna-asema on puolen kilometrin päässä.

Syksyllä Voimakat-ohjelmassa on muun muassa luontoyhteysohjaajakoulutus, kurkkulaulu, intuitiivinen kirjoittaminen, unityöskentely, hengityskurssi ja rumpupiirejä.

Kolmen naisen yhteinen hanke

Alun perin Voimakat oli kolmen naisen yhteishanke. Karlssonin lisäksi siihen kuuluvat Anu Ahmajärvi ja Katja Rontu. He asuvat pääkaupunkiseudulla eivätkä osallistu nyt aktiivisesti kurssien järjestämiseen, mutta ovat edelleen hengessä mukana.

– Itse tykkään Kanta-Hämeestä yhä enemmän, pois en heti lähde. Pidän ihmisten ystävällisestä pidättyväisyydestä. He eivät syty nopeasti, mutta lämpenevät pikkuhiljaa, Savossa asunut ja opiskellut Karlsson luonnehtii.

– On myös kiva tehdä yhteistyötä paikallisten kanssa, yhteistyökumppaneita on löytynyt läheltä. Sanon aina kaikille, että saa ehdottaa kursseja.

Toiveissa tieteen ja henkisyyden keskustelu

Yksi Karlssonin toivomuksista on, että syntyisi keskustelua tieteen ja henkisyyden välillä.

– Reikikurssi oli siitä hyvä esimerkki. Halusin vetäjäksi fysiikan tohtori Johanna Blomqvistin, sillä on hienoa nähdä, miten tiedettä tekevä ihminen löytää selityksiä erilaisille asioille.

Hyvin kiinnostavana näkökulmana Karlsson mainitsee tutkimuksen, jossa on selvinnyt, että sydämessä on hermosoluja, joissa on sekä lyhyt- että pitkäkestoista muistia.

– Sen mukaan sydän siis muistaa. Ikiaikaisesti on sanottu, että kuuntele sydämesi ääntä, se tietää. Tiede vain laahaa perässä ja todistelee niitä asioita, joita oikeastaan on jo tiedetty luontaisesti.

Monenlaista toimintaa saman katon alla

Tehdasvillan rakennus on täyttynyt mukavasti muistakin vuokralaisista: on bänditilaa, moottoripyöräkerhoa, autokorjaamoa. Karlssonin mielestä on ihana ajatus, että talossa on tehty

kirkkoviinit 1900-luvun alussa.

– Nyt täällä humallutaan eri syistä, innostuksesta, hän nauraa.

Isolla sisäpihalle Karlsson haluaisi tapahtumia. Hän suunnitteleekin sinne kirpputoria ja pieniä musiikkikonsertteja.

– Koko paikassa on kiva henki. Tilat on saanut sisustaa oman mielen mukaan. Ja Voimakat on hengeltään kuin yksityinen kansanopisto – tarjoamme palvelua, jota ei muualta saa. Jos tulee idea hyvästä kurssista, järjestän sen.