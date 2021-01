"Paska jätkä sai paremman elämän" – Petteri Sihvonen kävi pohjalla ja on ollut nyt neljä vuotta ilman alkoholia

"Olen antautunut ajatukselle, että viinalla on minusta niskalenkki. Minä pelkään." Kun korkki on kiinni, näkyy se heti sosiaalisissa suhteissa. Osa kavereista on paheksunut raittiutta.