Pässilän navettapuotiin avautuu pop up -kahvila – Yrittäjä Mira Heinonen: "Ihmiset haluavat viipyä"

Kahvila-myymälä Pässilässä Kaarneenmäentiellä vietetään pääsiäistapahtumaa tänä lauantaina ja sunnuntaina.

Avajaisia tilalla vietettiin jo kolme viikkoa sitten.

– Odotan tapahtumaan runsaasti väkeä. Jo avajaisissa oli paljon porukkaa, pihassakin välillä yli sata autoa. Nyt ihmiset myös haluavat viipyä täällä, seurata eläimiä ja niiden menoa, yrittäjä Mira Heinonen kertoo.

Kirpputori pääsiäisenä

Vierailijoiden ilona on pieniä karitsoita, kanoja ja kukko sekä kolme pupua.

Uutta navettapuodissa on pop up -kahvila, jota varten Heinonen on sisustanut huoneita vanhoilla kierrätystavaroilla. Osa tuoleista on löytynyt oman navetan vintiltä, joka tyhjennetään parhaillaan vuokrattavaksi.

Pääsiäisenä vintiltä pääsee ostamaan kirpputorilta muun muassa vanhoja työkaluja, huonekaluja, lamppuja ja muuta nurkista löytynyttä tavaraa.

Tapahtumasta voi ostaa myös tuoretta karitsanlihaa.

Kiviseinät keräävät viileyden

Kahvilapuoli on saanut Heinosen mukaan kävijöiltä kiitosta muun muassa hyvistä energioista.

Olohuoneen tapaisessa tilassa voi hengähtää rauhassa pidemmänkin aikaa vaikka lavitsalla lepäillen.

– Kivet hengittävät ja keräävät kesälläkin viileyden, joka pysyy kauan. Kesäksi tiloja on jo useampi varannut oman tilaisuuden pitämistä varten, hän kertoo.

Huovutus- ja leikkokukkakursseja

Pääsiäisen jälkeen Heinonen pitää navettapuotia avoinna kerran viikossa ja kesä-heinäkuun ajan joka päivä, jos vain asiakkaita riittää.

Myös kursseja on suunnitteilla.

– Olen ajatellut, että pitäisimme huovutuskursseja. Rivakasti risuista kranssiksi -kurssi on tulossa myös, mutta päivää ei olla vielä päätetty.

Heinonen kertoo, että jo pidetty leikkokukkakurssi Kimppukivaa keräsi hyvin osallistujia.

– Ihan selvästi ihmiset kaipaavat käsillä tekemistä, hän sanoo.

Navettapuoti Pässilän pääsiäistapahtuma la ja su 9.–10.4. klo 10–18.