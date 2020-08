Hämeenlinnan Paukussa kaikista harrastajista pyritään leipomaan pelaajia – "Pesäpallo on melkoinen älylaji"

Koskenkorvassa syntynyt Jonna Latvala on alun perin joutunut harrastamaan pesäpalloa. Vanhemmat laittoivat Latvalan veljesten mukaan kentän laidalle Latvalan ja sille tielle hän jäi. Nykyään hän valmentaa Hämeenlinnan Paukun E-poikien joukkuetta.

– Veljeni Matti Latvala pelaa tällä hetkellä Superpesiksessä Kouvolan Pallonlyöjissä ja toinen veljeni Jukka Latvala on toiminut viime kaudella Koskenkorvan Urheilijoiden pelinjohtajana, Latvala kertoo.

Monipuolista ja nopeaa

Latvala itse aloitti pelaamisen vasta yläkoulu- ja lukioaikoina.

– Pelissä ei riitä, että olet fyysisesti taitava, vaan pelin lukeminen on tärkeää. Epäonnistuminen pitää unohtaa heti, muuten loppupelistä ei tule mitään. Pesäpallo on melkoinen älylaji, Latvala selittää.

Pesäpallo on todella nopeaa varsinkin silloin, kun vastustaja on nopea. Peli on erittäin monipuolista ja nykysäännöillä lisätään enemmän jännitystä myös katsojille.

Nykyään pesäpallossa pelataan jaksoissa. Ensin pelataan kaksi jaksoa ja jakson voitettua joukkue saa pisteen. Jos tilanne on tasan, siirrytään ratkaisevaan kolmanteen jaksoon, jossa pelataan vain yksi vuoropari, kun ensimmäisissä pelataan neljä.

– Uusilla säännöillä on tehty peli mielenkiintoisemmaksi katsojille. Jos kolmaskaan jakso ei ratkaise peliä, ratkaistaan lopputulos kotiutuslyöntikisalla. Pesäpallopeli ei voi koskaan päättyä tasan.

Jokainen voi harrastaa

Hämeenlinnan Paukussa lähdetään siitä, että jokainen voi harrastaa lajia. Useimmilla hämeenlinnalaisilla pesäpallon pelaajilla laji on toissijaisena. Harva kuitenkaan ryhtyy pelaajaksi ilman urheilutaustaa.

– Alussa on ihan ymmärrettävää, jos uusi pelaaja pelkää palloa, mutta kyllä siihen tottuu. Ei ole väliä, millainen on, sillä jokaisesta pyritään Paukussa tekemään pesäpallon pelaaja. Kaikkea ei tarvitse lajista heti osata. Mitä nuorempana pesistreeneihin tulee, sitä helpompaa on oppia.

– Ikävä kyllä Hämeenlinnassa pesäpallo jää muiden lajien varjoon, mutta meidänkin harrastajamäärä on nousussa. Tänä kesänä aloitti G-poikien joukkue, jotka ovat alle kouluikäisiä.

Kypärä tärkein

Heti omia välineitä harrastuksen aloittamiseen ei tarvita. Seuralta voi aluksi lainata kypäriä, mailoja ja räpylöitä.

– Ensimmäisenä hankintana suosittelisin kypärää. Sen olisi jo hygieniasyistä hyvä olla oma. Tarvittavat varusteet pesäpallon harrastamiseen ovat: kypärä, maila ja räpylä. Seura neuvoo mielellään välineiden hankinnassa.

Treenejä on 2–5 kertaa viikossa riippuen joukkueesta. Mitä vanhempi pelaaja on, sitä enemmän harjoituksiakin on. Pallon kanssa heilumisen lisäksi tehdään myös oheisharjoitteita kuntosalilla.

– Kesästä on tullut tiukempi, mitä luultiin. Tälläkin viikolla on ollut jo viisi peliä ja treenit ovat jääneet välistä.

Sekajoukkue ei poissuljettu

Joukkueet ovat nimetty ikäluokan mukaan. Pelejä joukkueilla on sarjassa 10–15 peliä riippuen joukkueiden määrästä. Tyttö- ja naisjoukkueet ovat keskittyneet Janakkalan Janalle. Mutta ei ole mitään estettä, sille että pelejä pelattaisiin sekajoukkueilla.

– Jos hämeenlinnalainen tyttö haluaa pelata pesäpalloa, voi hän tulla meillekin harrastamaan. Tällä hetkellä seurassamme ei ole yhtään tyttöä. Vastassamme on ollut joukkueita, joissa on tyttöjä ja poikia.