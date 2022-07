Taidemuseo pitää Goodmanissa pop up -näyttelyä – Pekka Luukkolan videoteos toi kauppakeskukseen ripauksen tähtitaivasta

Kauppakeskus Goodmanissa on nyt mahdollista shoppailun lomassa piipahtaa Hämeenlinnan taidemuseon pop up -näyttelyyn.

Ykköskerroksen liiketilan takaseinälle on heijastettu valokuvataiteilija Pekka Luukkolan videoteos Sense of Time. Video kestää vain pari minuuttia.

– Taidemaailmassa videot saattavat kestää puolikin tuntia. Olen saanut positiivista palautetta siitä, että tämä kiteyttää asian tarpeeksi lyhyeen aikaan, Luukkola sanoo.

Näyttelypaikan Goodman-nimeen liittyy hauska kuriositeetti: Luukkola on toteuttanut videoteoksensa kuvaamalla tähtien liikettä syksyllä järven rannalla kesä paikallaan Kuhmoisten Isojärvellä.

– Harrastan näissä maisemissa myös kalastusta. Meillä on pieni kalastusporukka, ja juuri näihin reissuihin liittyy tapa kuunnella Irwin Goodmanin musiikkia, valokuvataiteilija paljastaa.

Kaksituhatta valokuvaa

Videoteos koostuu yli kahdestatuhannesta erillisestä valokuvasta. Kunkin kuvan valotusaika on noin 20–30 sekuntia.

– Teknisiä haasteita oli paljon. Kun kuvaaminen kestää yhteensä 8­–10 tuntia, puolen tunnin sisään linssit huurtuvat, ja se, miten kamera ajetaan ylös, kestää useamman tunnin.

Luukkola pohtii, että hänen teoksissaan visuaalisen pelkistyksen takana on usein monimutkainen ajattelu tai toteutus.

– Aika ja pitkät valotukset ilmentävät ajan kulumista ja ihmisen läsnäoloa. Tässä tuon kameran avulla esiin jotain, jota emme näe päivisin, kesällä tai kaupungissa. Kamera näkee paljon enemmän kuin ihminen.

Pohjoiseen kuvatulla videolla näkyy myös satelliitteja, tähdenlentoja ja revontulet.

Taidetta ihmisten pariin

Hämeenlinnan taidemuseon Niemistö-kokoelmaan kuuluva videoteos on osa museon Meidän valintamme -näyttelyä. Taidemuseolla on kolme Luukkolan teosta.

– Niistä Sense of Time valikoitui pop up -näyttelyyn, koska video on lyhyt, mutta sen sanoma on hyvin syvällinen, museonjohtaja Jenny Valli perustelee.

Taidemuseo halusi tuoda videoteoksen Goodmaniin, koska kauppakeskuksessa käy paljon ihmisiä.

– Taidemuseoon täytyy hakeutua, mutta tänne on helppo piipahtaa. Halusimme altistaa ihmisiä taiteelle yllättävissä yhteyksissä.

Taidemuseolla on ensi keväänä luvassa yhteistyötä myös pelastuslaitoksen kanssa: taidemuseo vie taidetta ambulansseihin.

– Elämän yllättävissä taitekohdissa taide voi auttaa, Vallin pohtii.

Yleisölle tekemistä

Goodmanissa myös yleisö voi osallistua pop up -näyttelyn toteutukseen.

– Seinälle tulee tummansinisiä lappuja, joihin kävijät voivat valkoisella kirjoittaa ajatuksia tai tunteita, mitä teos on herättänyt, viestintäsuunnittelija Emma Valjakka kertoo.

Toiminnallinen teos muotoutuu kesän aikana.

– Laput on tarkoitus kerätä yhteen ja niistä muodostuu seinälle tähtitaivas, joka leviää pitkin kesää.

Sense of Time -videoteos kauppakeskus Goodmanissa, 1. krs. (Kaivokatu 7, Hämeenlinna) 27.6.–18.8.