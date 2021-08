Pekka Tiilikainen & Beatmakers julkisti levyllisen verran tarinoita – Joskus biisi voi syntyä yhdessä yössä

Viisi vuotta sitten Suistolla keikkalavoille paluun tehnyt paikallinen yhtye Pekka Tiilikainen & Beatmakers tarjoilee uuden levyn myötä jälleen rautalankabeatin, rockabillyn ja rock´n´rollin yhdistelmää iltojen piristykseksi.

Lauantaina 24.7. julkistettu Ainutlaatuinen-albumi on täynnä tarinoita, niin oikeista tapahtumista kuin mielikuvituksen tuottamana.

Levyllä on kaikkiaan 15 kappaletta, joista viiden sanat ja sävel ovat täysin Pekka Tiilikaisen omaa käsialaa.

Monesko Beatmakers-levy tämä on, Pekka Tiilikainen?

– Niitä on lähes 20, joista neljä on tehty viimeisten viiden vuoden aikana. Meillä oli tauko, jonka aikana tein muutaman soololevyn, mutta nyt on taas aloitettu.

Kumpi on helpompaa, sanoittaminen vai säveltäminen, ja miksi?

– Ehkä minulle tekstien tekeminen. Olen keksinyt uusia tapoja ja metodeja niiden tekemiseen. Minä teen laulubiisejä, mutta soolokitaristi Juha Heinonen on tehnyt myös instrumentaaleja, joista muutamaan olen tehnyt sanat.

Kumpi tulee ensin?

– Usein otan kitaran, tapailen sointukulkua ja rallattelen siihen päälle. Äänitän paljon puhelimella, siellä on kauheasti ”roskaa”, mutta välillä tulee kelvollisia melodioita ja tekstinpätkiä. Joskus kappale tulee tuosta vaan. Lopullisesti biisi syntyy, kun vien sen bändille studioon.

Mistä ammennat ideoita ja tulevatko ne helposti?

– En mieti etukäteen, mutta koko ajan päässä jotain käy. Nyt kun tiesin, että teemme levyä, niitä alkoi syntyä. Aloitin jo lukioikäisenä. Nuorempana, kun tunnetilat vaihtelivat, kitaristi joskus kieltäytyi soittamasta biisejäni kun ne olivat liian synkkiä.

Kappaleet sisältävät niin tosia kuin keksittyjäkin tarinoita. Kerrotko pari esimerkkiä?

– Ominainen-kappaleen idean sain vuosi sitten, kun olimme kavereiden kanssa veneilemässä Nauvossa. Siellä oli pieni saari, josta löytyi luita ja veneiden palasia. Löysin netistä tiedon, että se oli vanha hautasaari. Aloin tutkia aihetta ja biisi syntyi yön aikana.

– Käännösbiisi Emiko on Matti Luhtalan. Hän teki sen tilaustyönä japanilaisen miehen vaimolle. Sain Luhtalalta luvan kääntää sen. Tässä käytin uutta metodia: katselin netistä kuvia Hokkaidon saaresta ja tein sinne mielikuvitusmatkan.

Sanoittamista yhteistyönä

Osa uuden levyn biiseistä on tehty yhdessä jonkun toisen kanssa. Esimerkiksi kappaleen Taksikuski sanoittajana on hämeenlinnalainen kirjailija Tapani Bagge.

Miten löydät yhteistyökumppanit ja kuinka tällainen yhteistyö toimii?

– Olen ystävystynyt Tapani Baggen kanssa vuosien varrella. Ekan tekstin pyysin soololevylleni 2014. Hän on myös lähettänyt minulle tekstejä, ja niitä on varastossa. Taksikuski-biisissä on dekkarimeininkiä ja vähän pilkettä silmäkulmassa. Osan teksteistä olen tehnyt myös vaimoni Maarit Tiilikaisen kanssa. Toisen kansa tekeminen antaa uutta näkökulmaa.

Millä perusteella albumin muut biisit on valittu?

– Ne ovat jääneet jotenkin mieleen. My Happines on Elviksen ensimmäinen levytys. Olen tehnyt sen suomeksi jo 1980-luvulla, mutta vasta nyt sen julkaisemiseen saatiin lupa. Vaatimuksena oli, että nimen täytyy olla alkuperäinen.

Onko bändi tehnyt englanninkielistä musaa?

– Olemme tehneet yhden englanninkielisen albumin, mutta siinä puolet on instrumentaaleja. Siinä vaimoni auttoi tekstien tekemisessä.

Mitä on suunnitteilla lähitulevaisuudessa?

– Nyt on tiedossa keikkoja joka viikonloppu. Koronan takia levyjä on tehty nyt putkeen, joten koetan hetken aikaa pitää pään tyhjänä, enkä mieti uusia biisejä.