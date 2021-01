Pelastusarmeijan kirpputori on kuin putiikki – Nuoret naiset hakevat miesten collegeja ja bändipaitoja, nuoret miehet naisten retroneuleita

Kauppakeskus Tavastilassa sijaitseva iCare Hämeenlinna on Pelastusarmeijan ensimmäisiä uudistettuja hyväntekeväisyysmyymälöitä.

– Uudistuksella halutaan päästä eroon sanasta kirpputori, sillä se herättää tiettyjä mielikuvia. Ihmiset lahjoittavat hyvänlaatuista tavaraa ja sitä halutaan kunnioittaa, vastuumyyjä Salla Mäkelä kertoo.

Liikkeellä on mennyt ihan hyvin, vaikka korona hiljensikin kysyntää.

– Joka päivä tulee uusia asiakkaita, mitä ihmettelen. Lahjoitustavaran määrä on kasvanut, se on hieno asia. Moni toivoo meille jo uusia liiketiloja.

Vaatteet esille värien mukaan

Uudessa konseptissa valikoima keskittyy vaatteisiin, asusteisiin ja kodintarvikkeisiin. Huonekalut ovat jääneet vähemmälle. Mäkelä huolehtii liikkeestä yhdessä myyjä Anniina Ahon kanssa.

– Tietysti olemme lahjoitustavaran varassa ja valikoima muodostuu sen perusteella, Mäkelä sanoo.

Vaatteet lajitellaan värien mukaan, sekä siten, että takit ja housut sekä miesten -, naisten – ja lasten vaatteet ovat erikseen.

– Lisäksi meillä on isot koot -rekki. Toiveita yritämme toteuttaa mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena on, että ihmisten on helppo tulla ostoksille.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen

Trenditietoiset nuoret ostavat ristiin

Eniten menee naistenvaatteita, mutta myös miestenvaatteilla on kysyntää. Merkkituotteet ovat haluttuja.

– Trendinä näyttää myös olevan, että nuoret naiset shoppailevat miestenvaatteita, college- ja bändipaitoja sekä retroa ja vintagea, ja nuoret miehet taas ostavat vastaavasti naisten retroneuleita – mitä kirjavampi, sitä parempi.

Useimmiten tavara löytää uuden kodin ennen pitkää. Jos jokin ei käy kaupaksi, se lähetetään varastolle uudestaan kierrätettäväksi.

– Yllättäen lastenvaatteet liikkuvat hitaimmin, mikä on hämmästyttävää, koska nehän ovat kierrätysliikkeiden perusjuttu, myyjät ihmettelevät.

Valikoima elää, sillä myyntiin tulee päivittäin jotain uutta.

– Vaihtuvuus on aika kova. Olemme saaneet paljon vakioasiakkaita. Sijainti on loistava. Tilat ovat pienet, mutta olemme saaneet hyvää palautetta, että tämä liikkeemme on kuin putiikki, Mäkelä kertoo.

Vain siistiä, puhdasta ja ehjää

Lahjoitettu käyttötavara jää yleensä paikan päälle myyntiin, vaatteet sen sijaan lähetetään Tampereelle lajiteltavaksi.

– Jos hyvän huonekalulahjoituksen haluaa tehdä, sekin menee Tampereen kautta, mutta huonekaluilla kriteerit ovat aika korkealla.

Hämeenlinnan myymälässä on vaatteita eri puolilta Suomea.

– Saamme varastolta valmiiksi tsekattua tavaraa. Se on helppo hinnoitella ja laittaa myyntiin.

Lahjoitukseen kelpaavat muun muassa vaatteet, kengät, sisustustavara ja astiat. Lahjoitustavaran tulee olla siistiä, puhdasta ja ehjää.

– Sellaista, mitä itsekin ehkä ostaisi, Aho kiteyttää.