Perhehoitoyksikkö Kanervan toiminta on miltei kolminkertaistunut vuosikymmenessä – Johtava sosiaalityöntekijä kertoo, mistä kasvu johtuu

Lastensuojelun perhehoitoyksikkö Kanerva on toiminut Kanta-Hämeessä nyt kymmenen vuotta. Tänä aikana Hämeenlinnassa sijaitsevan perhehoitoyksikön toiminta on kolminkertaistunut.

Perhehoitoyksikön johtava sosiaalityöntekijä Eija Luodes pohtii, että kasvu johtuu monesta syystä.

– Näiden kymmenen vuoden aikana lastensuojelulakiin on tullut muutos, jossa perhehoito on ensisijainen sijoittamisen muoto. Sen myötä painotus perhehoitoon on noussut. Mutta kyllä myös huostaanottojen ja huostaanotettujen lasten määrät ovat maakunnassa lisääntyneet.

Tietoisuus toiminnasta kasvanut

Yksi kasvuun vaikuttava tekijä on, että ihmisten tietoisuus toiminnasta on lisääntynyt.

– Esimerkiksi sijaisperheeksi ryhtyvät perheet ovat aiempaa tietoisempia perhehoidosta mahdollisuutena.

Ihmiset myös hakevat yksikön yhtä palvelumuotoa, eli tukiperhettä, aiempaa matalammalla kynnyksellä. Tämän mahdollistaa lakimuutos sosiaalihuoltolaissa.

– Nykyisin tukiperheen saamiseen ei tarvita lastensuojelun asiakkuutta. Tukiperheitä käytetään esimerkiksi yksinhuoltajavanhempien jaksamisen tukemiseen.

Vertaistoimintaa toivottu lisää

Kanervassa myös vertaistoiminnan määrää on lisätty. Perhehoitoyksikkö tarjoaa vertaistukea eri muodoissaan monille kohderyhmille, kuten sijaisperheissä asuville lapsille, nuorille ja perhehoitajille sekä tukiperheille.

– Vertaistuki on jotain sellaista, mitä me työntekijät emme pysty tarjoamaan, mutta sitä on toivottu lisää, ja siihen toiveeseen olemme reagoineet.

Luodes pohtii, että vertaistuen vaikutus on iso.

– Vertaistoimintaa on päädytty lisäämään etenkin sijaisperheissä oleville lapsille ja nuorille, jotka ovat sijoitettuina syntymäkodin ulkopuolelle, jotta he saavat vertaistuen tuoman ymmärryksen siitä, etteivät ole ainoita siinä tilanteessa.

Visamäessä hyvät ryhmätyötilat

Kanerva muutti vuodenvaihteessa Seminaarin koululta Visamäkeen. Visatalon kakkoskerroksessa sijaitsevassa yksikössä on hyvät ryhmätyötilat 10–20 hengen ryhmille.

– Tähän Visamäkeen on helppo tulla ja täällä on hyvin parkkitilaa. Tilat ovat valoisat ja viihtyisät. Tarvittaessa muualta rakennuksesta löytyy käyttöömme myös isompia tiloja.

Perjantaina 20.5. Kanerva juhlistaa yksikön kymmenvuotista taivalta kutsuvieraille järjestetyllä tilaisuudella.

Miten sote-uudistus ja hyvinvointialueet tulevat vaikuttamaan Kanervaan?

– Me olemme siinä mielessä eri asemassa kuin moni muu, että olemme jo valmiiksi maakunnallinen yksikkö. Täytyy todeta kiitollisena, että kunnat ovat tosi sitoutuneita meidän yksikköömme ja siitä on hyvä jatkaa. Emme tiedä vielä, tuleeko jotain lisää, mutta lastensuojelu ja tukiperhetoiminta jatkuvat edelleen.