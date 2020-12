Perhetragedia heitti 21-vuotiaan yrittäjän suuriin saappaisiin – "Työt jatkuivat heti, se olisi ollut isän toive"

Kaivinkoneet paiskivat hommia Vuorentaan koulun uudisrakennuksen pohjatöissä. Maanrakennusurakkaa johtaa vasta 21-vuotias Juho Vainionpää, joka joutui asettumaan hattulalaisen perheyrityksen johtoon huhtikuussa. Tukenaan hänellä ovat 19-vuotias pikkuveli Olli, äiti Niina ja 11-vuotias pikkusisko Aino

– Isäni Marko Vainionpää menehtyi täysin yllättäen 53-vuotiaana. Lähdin illalla ajamaan Oulusta kotiin ja olin aamulla kuuden aikaan hallilla. Työt jatkuivat heti, se olisi ollut isän toive. Ilman työntekijöiden tukea emme kuitenkaan olisi tässä, Juho Vainionpää sanoo.

Kolmas sukupolvi

Yli 50 vuotta toimineen maanrakennusalan yrityksen perusti nuorukaisten isoisä Veikko Vainionpää ja sen yrittäjänä jatkoi 2000-luvulla heidän isänsä.

Jälkikasvu ei kaikissa yrittäjäperheissä ole aina kiinnostunut vanhempiensa jalanjälkien seuraamisesta, mutta Vainionpään veljeksille rakennustyömaat ovat olleet pienestä asti kuin toinen koti.

– Istuin isän sylissä kaivinkoneen kyydissä jo 5-vuotiaana. Olen aina ollut kiinnostunut koneista ja kävin niitä pesemässä koulun jälkeen. Kaikki kesätyöt on tullut luonnollisesti tehtyä perheen omassa firmassa, Juho Vainionpää kertoo.

Konkarit neuvovat

Yrityksen jatkaminen jonakin päivänä oli nuorelle johtajalle selvä asia ja hän opiskeli keväällä ensimmäistä vuotta rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa Oulun yliopistossa.

Sukupolvenvaihdos tapahtui kuitenkin paljon aiottua nopeammin ja järkyttävällä tavalla.

– Ne ensimmäiset päivät menivät eteenpäin jollakin ihan omalla voimallaan. Alusta asti oli kuitenkin positiivinen mieli, että kyllä tästä selvitään. Firmassa on kaksi kokenutta kaveria, jota ovat olleet meillä töissä yli 20 vuotta. Heidän puoleensa on helppo kääntyä, kun tarvitsemme neuvoja tai opetusta, Vainionpää kiittelee.

Työn jälki näkyy

Veljesten työnjaossa Juho johtaa toimintaa ja Olli on työntekijän roolissa, mutta päätöksistä keskustellaan yhdessä.

Yrityksessä on veljesten lisäksi kaksi vakituista työntekijää ja lisää palkataan aina tarpeen mukaan.

Vuorentaan urakassa työskentelee seitsemän henkeä ja siihen kuuluvat uuden koulun pohjatyöt sadevesi- ja jätevesiviemäreistä salaojiin.

Vuodenvaihteen jälkeen odottavat uudet kohteet, mutta koulun kesällä valmistuttua työt jatkuvat pihan ja nurmikoiden parissa.

– Me olemme kasvaneet näihin hommiin. Maanrakennus on monipuolista ja kivaa työtä. Siinä saa olla ihmisten kanssa tekemisissä ja työn jälki näkyy, Olli Vainionpää tuumaa.

Luottamusta löytyy

Kuinka sitten asiakkaat ovat suhtautuneet nuoreen johtajaan?

Juho Vainionpää myöntää itsekin miettineensä asiaa, mutta töitä on riittänyt nykyisiin olosuhteisiin nähden hyvin ja palaute on ollut myönteistä.

– Luottamusta on löytynyt. Se juontuu varmaankin yrityksen pitkästä historiasta ja siitä, että mukana on kokenutta väkeä. Lisäksi meillä on omat taustajoukkomme ja verkostomme, jotka ovat kaikin tavoin tukeneet firmaa.

Opiskelua ei jätetä

Nuorilla miehillä kyllä riittää alan osaamista, kun Olli Vainionpääkin aloittaa maanrakennuksen opiskelut ammattikorkeakoulussa.

– Perustyöntekohan on meillä hanskassa, mutta yritysjohtaminen on kokonaan toinen juttu. Valtavasti uusia asioita on tullut eteen, Juho Vainionpää sanoo.

Kaikista mullistuksista huolimatta hän on myös jatkanut opintojaan.

– Nythän ollaan muutenkin etänä. Teen iltaisin, mitä kerkiän ja vuodenvaihteen jälkeen yritän panostaa enemmän. Tarkoitus on valmistua.