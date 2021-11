Perheyritys 65 vuotta Hämeenlinnan kivijalassa – Kellokeskus Laine on pitänyt pintansa suurten ketjujen myllerryskentällä

Perinteikäs kivijalkayritys alkaa olla harvinaisuus Hämeenlinnassa.

Kellokeskus Laine on päässyt kunnioitettavaan ikään ja sijaitsee nykyään samassa paikassa, jossa sen tarina kauan sitten alkoi.

1930-luvulla nykyisen Keskustalon paikalla Raatihuoneenkadulla seisoivat rivissä Vainikaisen kahvila sekä L.A.Lönnrotin ja Hj.Salon kello- ja kultasepänliikkeet.

– Isoisäni Erkki Laine meni 17-vuotiaana apupojaksi Lönnrotille. Hänen tehtäviinsä kuuluivat muun muassa kaupan lämmittäminen ja kellojen vetäminen aamulla, toimitusjohtaja Olli-Pekka Laine kertoo.

Turuntieltä keskustaan

Sotien jälkeen Erkki Laine suoritti kisällitutkinnon kelloseppäkoulussa ja sai pestin naapuriin Hj. Salon palvelukseen. Oman yrityksensä hän perusti vaimonsa Vieno Laineen kanssa vuonna 1956 Turuntielle lähelle Suomenkasarmia.

Sittemmin yritys on toiminut eri puolilla Hämeenlinnan keskustaa ja 1970-luvun alkupuolelta 1990-luvulle toimi myös toinen liike Sibeliuksenkadulla

Perustajan poika Raimo Laine aloitti kelloseppäopinnot 1960-luvulla.

– Olihan se ihan selvä homma, että jatkan perheen yrityksessä, ei minulla ollut muuta vaihtoehtoa, hän toteaa.

Rakkaus tärkeintä

Noihin aikoihin Hämeenlinnassa oli peräti 11 alan liikettä. Raimon rinnalle yritykseen tuli 1960-luvun lopulla vaimo.

– Olin Raimon mukana myös Sveitsissä, kun hän työskenteli Omegan ja Tissotin tehtailla. En ollut aluksi kellomaailmasta niin innoissani, mutta rakkaus oli tärkeintä, Kaijaleena Laine muistelee.

Vuosien varrella hän on saanut käyttää kaikkia kykyjään koruneuvojana, kirjapidossa sekä asiakkaiden palvelemisessa.

– Myyntityö on mukavaa ja haastavaa, kahta samanlaista päivää ei ole.

Yrittäjiensä näköinen

Perheyritys imaisi jo aikaisessa vaiheessa mukaansa myös kolmannen polven kauppiaan Olli-Pekka Laineen. Liikkeen kaikki sopukat tulivat hänelle tutuksi jo pienestä pitäen.

– Harjoittelin nuorena myyntityötä ja aika pian ryhdyttiin pohtimaan, onko paikkani kellarissa kelloja korjaamassa vai tiskin takana. Lopulta päädyttiin jälkimmäiseen.

Vaikka ala on muuttunut yhä enemmän suurten ketjujen myllerryskentäksi, yksityinen perheyritys on pystynyt pitämään pintansa.

– Tällainen pieni kauppa perustuu henkilökohtaiseen panokseen ja profiloituu yrittäjien mukaan. Meillä on paljon vakioasiakkaita ja samat perheet ovat käyneet täällä isoisästä lastenlapsiin, Laineet sanovat.

Kellokeskus Laine on pystyttänyt juhlavuoden kunniaksi näyteikkunaansa nostalgisen näyttelyn, jossa on kuvia yrityksen historian varrelta. Varsinaista juhlapäivää vietetään 1. joulukuuta, jolloin liikkeessä on erikoistarjouksia ja pientä tarjoilua.