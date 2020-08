Peruskorjattu kirjasto on valoa tulvillaan – Tiloja pääsee etukäteen kurkkaamaan Taiteiden yönä

Pääkirjaston kaksi vuotta kestänyt remontti on päättymässä. Ovet avautuvat yleisölle tiistaina 1. syyskuuta, mutta tiloihin pääsee ennakkoon tutustumaan Taiteiden yönä perjantaina 28. elokuuta kello 16-20.

Peruskorjaus valmistui etuajassa. Nyt Wetterillä olleet palvelut ja kaikki kokoelmat ovat taas saman katon alla Lukiokadulla.

– Takana on todella iso rumba. Henkilökunnan tunnelma on voipunut, mutta onnellinen. Kirjastosta tulee tosi kaunis ja toimiva, informaatikko Hanna Kaisti tuumaa.

Mahtavat näkymät

Uutta elämäänsä aloitteleva kirjasto suorastaan tulvii valoa ja avaruutta. Maisemat Vanajavedelle ja linnaan ovat aikaisempaa enemmän näkyvillä.

Hyllyt ovat valkoisia ja matalampia kuin ennen, joten luonnonvalo pääsee virtaamaan kirjastotiloissa.

Tiloja on järjestetty eri äänivyöhykkeiden alueisiin.

– Lehtisalin vieressä on hiljainen lukutila, jollaista ihmiset ovat todella kaivanneet. Samassa yhteydessä on myös uusi viherhuone, jossa on viherkasveja, mukavia tuoleja ja aivan mahtavat näkymät, Kaisti sanoo.

Studio ja bändikamat

Kirjaston studio, mediahuone, soittohuone sekä digitointi- ja editointitilat ovat kaikkien käytettävissä. Musiikkisalin nimi on muutettu Leino-saliksi ja se on entiseen tapaan varattavissa.

– Studiossa on bändisoittimia ja tekniikkaa, joten siellä onnistuu demotasoisten äänitteiden tai vaikkapa podcastien tekeminen.

Kirjastossa on myös maksuttomia urban office -työskentelytiloja sekä kokous- ja ryhmätiloja. Asiakkaat voivat varata tiloja Varaamo-palvelun kautta syyskuusta alkaen.

Torilla on nyt flyygeli

Esiintymistiloja ovat musiikkiosaston Avolava sekä pääportaikon alapäässä oleva Kirjastotori, jossa on myös flyygeli konserttien järjestämistä varten.

Kirjastolla on kolme varattavaa taidenäyttelytilaa. Kirjaston Gallerian lisäksi pienempiä näyttelyitä voi laittaa esille aulaan tai lehtisalin näyttelyseinälle.

Jemmassa 50 000 kirjaa

Vuoden vaihteessa avautuu kirjaston pohjakerroksessa sijaitseva laaja kirjavarasto Jemma. Siellä on noin 50 000 kirjaa tai muuta nidettä.

– Lattiaan puhkaistiin portaikko, joka menee pohjakerrokseen ja Jemmaan pääsee myös hissillä. Kirjavarasto on asiakkaiden käytettävissä kirjaston asiakaspalveluaikoina.

Aamusta iltamyöhään

Pääkirjasto tulee olemaan auki seitsemänä päivänä viikossa aamukuudesta iltakymmeneen.

Palveluaikaa on yhtä paljon kuin aikaisemminkin, mutta aukioloa pidennetään omatoimiajalla, jolloin kirjaston asiakkaat voivat käyttää kirjaston ensimmäistä ja toista kerrosta myös varhain aamulla ja myöhään illalla.

Omatoimiaikana 15 vuotta täyttäneet asiakkaat pääsevät sisään kirjastokortilla ja tunnusluvulla.

– Omatoimikirjastoja on pienimuotoisina kokeiltu aiemmin ja kokemukset ovat olleet pääsääntöisesti hyviä, Kaisti kertoo.

– Onhan se kaikkien etu, että näin hienot tilat ovat maksimaalisessa käytössä.