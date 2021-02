"Perusrivipoliitikon homma ei ole mun juttu " – Mika Walkamo lähtee mukaan kuntavaaleihin ja tähtää korkealle

Olet kirjoitellut ahkerasti sekä Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten että Hämeen Sanomien mielipidesivulle. Oletko lähdössä mukaan kuntapolitiikkaan, Mika Walkamo?

– Olen.

Miksi kerrot siitä vasta nyt?

– Ei vaaleja käydä pitkään ja uskon, että tässä ajassa ihmisillä on vielä muuta ajateltavaa kuin vaalit. Itsellänikin on ollut kaikkea muuta haastetta yritysmaailmassa, joten ajattelin vasta parin viikon päästä ilmoittaa asiasta. Mutta nyt mennään täysillä yrittäjä-agendalla.

Mikä sai sinut kiinnostumaan jälleen kuntapolitiikasta?

– Olin mukana viime eduskuntavaaleissa ja sain silloin pelkästään Hämeenlinnasta 1500 ääntä. Se luottamus kannusti. Olen aina ollut politiikasta kiinnostunut ja olin Hämeenlinnan valtuustossa kahdeksan vuotta vuosina 1992–2000.

Politiikka on nykyään raadollista. Mikä motivoi sinua?

– Yleisesti näyttää siltä, että poliitikot ovat pienten ja köyhien asialla. Kukaan ei puhu elinkeinoelämän puolesta ja pohdi sitä, mistä rahat tulevat. Mieluummin leikataan kuin hankitaan lisää. Haluan tähän muutosta. Haluan kehittää Hämeenlinnaa. Esimerkiksi Ykköskortteli, Hämeensaari ja Engelinranta pitäisi saada käyntiin. Teemoinani ovat kasvava, kehittyvä ja huolehtiva Hämeenlinna. Olen myös matkailun puolestapuhuja.

Millaista politiikkaa haluaisit tehdä Hämeenlinnan valtuustossa?

– Kunnallisessa päätöksenteossa tökkii jatkuva vastakkainasettelu. Pitäisi ajatella Hämeenlinnaan hyvää eikä periaatteesta vastustaa kaikkea. Riitely on turhaa. Tuntuu, että virkamieskoneisto on vähän halvaantunut, kun päätöksenteko on, mitä on.

Mitä paikkaa lähdet tavoittelemaan?

– Kokoomuksen sisällä olen kärkikastissa. Perusrivipoliitikon homma ei ole mun juttu.

Kenen haluaisit vielä ilmoittavan ehdokkuudestaan?

– Kyllä toivon, että Iisakki Kiemunki lähtisi mukaan.