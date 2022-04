Peukkupatsas pätkähti toisen kerran Eetu Laurikaiselle – Maalivahti siirtohuhuista: "Kevät on mielenkiintoista aikaa"

Kaupunkiuutisten perinteinen peukkukisa ratkesi tällä kaudella Eetu Laurikaisen ylivoimaiseen voittoon. Hän keräsi kauden kotipeleistä 24 peukkua ylöspäin. Toiseksi tuli Michael Joly 17 peukulla ja kolmanneksi Arttu Pelli 11:llä.

Laurikaisen peukkutilastoa rumensi vain kaksi miinusmerkintää, jotka nekin tulivat syyskuun puolella.

Molari sai Markku Mäen valmistaman patsaan toisen kerran peräkkäin.

– Hyvältä tämmöinen tunnustus tietenkin tuntuu ja otetaan kiitollisin mielin vastaan, Laurikainen sanoo.

Karvasta kalkkia

HPK:n kausi oli melkoista vuoristorataa. Runkosarjan alussa joukkue kynti pohjamudissa, kunnes uusi valmentaja Jarno Pikkarainen nosti oranssipaidat hurjaan lentoon. Kauden päättyminen kahteen pudotuspeliin oli karvas pala.

– Alkukausi oli vaikea, mutta valmentajan vaihdos oli herätys meille kaikille ja nosti joukkueen tasoa. Peli parani koko ajan, ja runkosarjan lopussa meillä oli saumamme. Aika katkeralta tuntuu nyt katsella pelejä, olisi kiva olla vielä mukana, Laurikainen tunnustaa.

Rutiinit tärkeitä

29-vuotias Laurikainen on kahdella kaudellaan Kerhossa vakuuttanut otteillaan niin fanit kuin asiantuntijatkin, ja noussut liigavahtien eliittiin.

– Olen saanut pelata paljon, ja se on iso asia kehittymisen kannalta. Maalivahtivalmentaja tuo aina myös uusia näkökulmia tekemiseen.

Parhaimmaksi valtikseen Laurikainen arvelee tasaisuutta. Hän pitää rutiinejaan tärkeinä.

– Pyrin niin jäällä kuin sen ulkopuolellakin tekemään asiat niin, että minulla on mahdollisuus onnistua.

Huhuja siirrosta

Laurikainen on kotoisin Jyväskylästä ja siirtohuhut ovat kertoneet hänen aloittavan ensi kaudella JYP:in paidassa. Maalivahti ei kommentoi asiaa.

– Kevät on mielenkiintoista aikaa, hän toteaa hymyillen.

Hämeenlinnassa hän sanoo viihtyneensä erittäin hyvin.

– Tämä on hieno kaupunki, löytyy vanhaa ja uutta. Asun keskustassa, jossa kaikki on lähellä. Hämeenlinnassa on ollut helppo olla ja HPK näkyy katukuvassa kaikkialla. Lätkä kiinnostaa ja se on täällä iso asia.

Kauden päättäjäiset

Viime viikolla HPK:n joukkue teki reissun Prahaan.

– Oltiin neljä päivää. Keli oli hieno ja hauskaakin täytyy pitää, Laurikainen tuumaa.

Haikeuttakin oli Prahan keväässä ilmassa.

– Sitä on aina, kun kausi loppuun. Tiiviisti tehdään hommia pienellä porukalla, joka ei samanlaisena kokoonnu enää koskaan.