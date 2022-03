Peukut: Michael Joly rikkoi 50 tehopisteen rajapyykin

Michael Joly: HPK:n virtuoosi rikkoi maalillaan 50 tehopisteen rajapyykin. Huolta kevään ratkaisuja silmällä pitäen herättää, että tällä hetkellä Kerhossa vain Joly kykenee säännöllisesti maalintekoon.

Petteri Nurmi: Nurmella ei ollut SaiPaa vastaan paras pelinsä, vaikka sitä olisi tarvittu. Nuori läpimurtopuolustaja sähläili tavallista enemmän ja oli vaikeuksissa.

Markus Nenonen: Nenonen on HPK:hon palkattu maalintekijäksi. Niiden tekeminen on kuitenkin aivan liian satunnaista. Paikkoja on, mutta Nenosen helmasynti heikko sihti vaivaa miestä. Vedot painuvat seinille liian usein.

Juuso Ikonen: Ikonen on ollut HPK:n kauden suurimpia, ellei suurin, pettymys. Ikosen pitäisi olla pelaajia, jotka kykenevät tehoihin, mutta ei siihen hyökkääjä ei ole pystynyt tasaisesti koko kauden aikana.