Pikkusiskoni kahmi kympeistä satasia, me muut sisarukset nuolimme kakkulusikoita – Tärkeintä eivät ole numerot vaan oman polun löytäminen

Voiko olla vapaampaa tunnetta kuin pyöräillä auringonpaisteessa jätski kädessä ilmavirran heiluttaessa hiuksia? Ruoho tuoksuu ja linnut visertävät. On koko kesä aikaa.

Moni valmistunut viettää tänään ansaittuja juhliaan. Takana on poikkeuksellista aikaa, jolloin moni normaali asia on ollut tauolla.

Juhlat maistuvat nyt ehkä entistä paremmalta. Ainakin niitä olisi syytä juhlia kunnolla.

Yseille juhlaruokana lohkoperunoita

Viime keväänä emme arvanneet, että tänä keväänä tilanne on vieläkin heikompi. Jo toistamiseen kevätjuhlat ja muut kinkerit on peruutettu.

Perinteiset koulun vanhimpien rituaalit ovat jääneet väliin. Eskareita ei potkittu päiväkodista kouluun kuin teamsin välityksellä. Saman kohtalon kokivat kutoset ja ysit. Koululla on tarjottu siirtyville oppilaille lohkoperunat, onnekkaimmille pizzat.

Kuvitelkaa nyt, jos muut ikäpolvet ovat saaneet kokonaisen ysien päivän, nyt on ollut ysien tunti ”lohkoperunoilla”. Ei se kauheasti lämmitä nuoren mieltä, joka pystyy muutenkin ajattelemaan elämäänsä hetki kerrallaan.

Nyt olisikin tärkeää edes kotona juhlistaa jokaista koululaista ja valmistunutta joka on selvinnyt hengissä. Ei ole nimittäin ollut ihan helppoa kenelläkään.

Suurin virhe on suhtautua olkia kohautellen siihen, ettei nuori ole päässyt viettämään ikään kuuluvia rituaalejaan tai todistukseen, joka ei ole juuri sellainen, mitä vanhempi sen toivoisi olevan.

Näinä poikkeusaikoina ja muutenkin pitäisi muistaa, että ihan tavallinen riittää. Tärkeintä on se, että yrittää. Tekee parhaansa.

Vertailu toisiin on turhaa

Lapsuudenkodissa kouluvuoden loppumista juhlittiin aina kakulla.

Vaari lupasi myös todistuksen jokaisesta kympistä satasen. Pikkusiskoni kahmi satasia, me muut nuolimme kakkulusikoita, kun yksi viuhutti seteliviuhkaansa.

Jokainen sisaruksista löysi numeroista huolimatta oman elämänpolun. Se juuri olisikin tärkeää, löytää se oma juttu eikä vertailla sitä muiden valintoihin.

On hienoa, että joku nuori tietää, mitä haluaa ja tavoittelee sitä. Aivan yhtä ookoo on myös etsiä itseään ja sitä omaa juttuaan. Tärkeintä on tulla nähdyksi sellaisena kuin on.