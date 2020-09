Pitäjissä partio voi vielä hyvin – Lammin, Hauhon ja Tuuloksen lippukunnat järjestävät yhdessä kaikille avoimia vaelluksia

Lammin Turvantalon viereisessä puistossa kirmaa joukko seikkailijoita – toiselle asteelle edenneitä partiolaisia. He ovat Lammin Evonkävijöitä, ja heidän ryhmänjohtajinaan ovat Anja Vitie ja Teemu Lemola .

Kokoontumispaikkana on puiston Revonkolo, Lammin Evonkävijöiden oma laavu, jossa he pitävät myös korona-ajan kokoukset. Normaalisti lippukunnan kolo sijaitsee Turvantalossa sisällä. Talveksi laavu jää jälleen sijoilleen kaikkien kyläläisten käyttöön, niin on kaupungin kanssa sovittu.

Viime viikolla puistotapaamisen aiheena oli kolmen lippukunnan, Lammin Evonkävijöiden, Hauhon Partiolaisten ja Tuuloksen Tulikourien, 19. syyskuuta yhdessä järjestämä retkipäivä Evolle.

Kokous sujui nykymalliin paikalla olijoiden ja etäosallistujien keskustellessa keskenään. Hanna huikkaili Hauholla, Ville viestitteli Hämeenlinnasta, Anni Hyytiälästä Juupajoelta ja Maiju Iso-Evolta.

Kaikenikäisten harrastus

Anja Vitie ja Hannu Mursunen Tuuloksen Tulikourista sanovat, että partioharrastus voi pitäjissä vielä hyvin, mutta huolena on lasten väheneminen. Ongelma on sama Lammilla, Hauholla ja Tuuloksessa.

– Kymmenen vuotta sitten Lammilla syntyi 60 lasta vuodessa, viime vuonna enää 30. Kun minä synnyin, silloin syntyi 150 lasta. Lasten vähyys näkyy kaikissa harrastuksissakin. Myös se vaikuttaa, että lajeja on tarjolla paljon. Lammillakin on partion lisäksi neljä urheiluseuraa ja VPK, Vitie pohtii.

Hienoa on Vitien mukaan kuitenkin se, että partio on kaikenikäisten harrastus. Lammin Evonkävijöissäkin noin puolet on aikuisia. Hän itse oli jo lähes eläkkeellä, kun hän antoi partiolupauksen.

– Tyttäreni Marja-Leena aloitti harrastuksen 25 vuotta sitten, ja minä olin ensin vanhempana tukiporukassa mukana. Mutta nyt on minullakin huivi kaulassa, hän iloitsee.

Marja-Leena Vitie on nykyisin Evonkävijöiden lippukunnan johtaja. Hän painottaa, miten tärkeää on tehdä asioita yhdessä.

– Etenkin yläkouluikäisille olemme halunneet ylläpitää yhteistyötä. Sen ikäiset haluavat jo tutustua isompiin ympyröihin, hän sanoo.

Myös Mursusen mukaan kolmen lippukunnan yhteistyössä on hyvä meininki. Tuuloksessa syystoiminta käynnistyi toissa viikolla.

– Meillä on kuusi ryhmää. Pyrimme olemaan mahdollisimman paljon ulkona: metsäreissuilla, laavulla ja melomassa. Usein partio mielletään pelkäksi solmujen tekemiseksi, mutta se on vain hyvin pieni osa toimintaamme, hän muistuttaa.

Mukaan voi tulla milloin vain

Uudet tulijat ovat partioon tervetulleita milloin ja missä iässä vain. Pirkko Kivimäki tapasi laavulla Anja Vitien puolisen vuotta sitten ja innostui ryhtymään talkoolaiseksi.

– Olen ollut muonituspuolella. Vielä en ole liittynyt partioon, mutta harkinnassa se on. Tunnen, että tämä olisi sellaista, missä haluan olla. Saa olla lähellä luontoa ja tutustua erilaisiin asioihin, hän sanoo.

Janne Kangasmaa kertoo aloittaneensa partion Lammilla ekaluokkalaisena kymmenen vuotta sitten. Nykyisin hän vastaa leireillä ja retkillä huollosta sekä toimii varalippukunnanjohtajana ja tapahtumavastaavana. Hänelle luonnon suojeleminen on lähellä sydäntä.

– Partio on mukava harrastus. Itselläni se varmaan jatkuu koko eliniän, hän sanoo.

Kävelykilpailu käynnissä

Parolan Eräveikoilla, Hauhon Partiolaisilla, Lammin Evonkävijöillä ja Tuuloksen Tulikourilla on meneillään myös keväästä syksyyn kestävä Peet lampsii -kävelykilpailu, jossa kerätään lippukunnan pottiin sekä kilometrejä että tehtäväpisteitä.

– Me johdamme kilometreissä mutta emme pisteissä. Koetamme nyt vielä petrata, Vitie lupaa.