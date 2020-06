Poikkeuskevät toi huolen vuokranmaksusta – Yrittäjät saivat helpotusta vaihtelevasti

Moni yrittäjä toivoi joustoa vuokranmaksuun, kun asiakkaat maaliskuun puolivälissä hävisivät Hämeenlinnan liikkeistä.

Keskustan Tori Optiikan yrittäjä Elina Wäyrynen sai vuokranantajalta 20 prosentin alennuksen vuokrastaan.

– Vuokranantaja suostui hetken mietittyään. Huhtikuussa myyntimme romahti täysin, noin kymmenesosaan tavallisesta.

Alennus oli voimassa huhti- ja toukokuun. Jatkosta Wäyrynen ei ole vielä kysynyt. Tori Optiikka toimi viisi viikkoa vain ajanvarauksella, mutta on nyt avannut ovensa normaalisti. Yritys toimii Majaniemen Kiinteistöt Oy:n tiloissa.

Tavastilassa ollaan tyytyväisiä

Alusasuliike Siron yrittäjä Jenna Juurinen haki myös helpotusta vuokraan. Kauppapaikka Tavastila, jossa Siro sijaitsee, neuvotteli vuokrasta jokaisen halukkaan kanssa erikseen. Juurinen on saanut sopimuksen huhti-kesäkuulle kuukausi kerrallaan.

– Voin varmasti sanoa tässä kaikkien kauppiaiden puolesta, että vuokranantaja on ollut meitä kohtaan hyvin ymmärtäväinen.

Siro oli kahden kuukauden ajan auki vain ajanvarauksella, jotta hygienia pysyisi koronan vaatimalla tasolla. Nyt liike on neljä päivää viikosta auki ja kaksi ajanvarauksella.

Hämeenmaa ei antanut alennusta, Goodman ei kommentoi

Osuuskauppa Hämeenmaa ei antanut alennusta vuokralaisilleen, mutta lisäsi maksuaikaa. Tiiriön Prisman yhteydessä toimivan Instrumentariumin yrittäjä Piia Haarala ei ollut varma, milloin vuokrat peritään. Hän maksaa vuokrat Instru optiikka Oy:n kautta, joka lupasi alennukset samanlaisina, mikäli Hämeenmaa ne myöntäisi. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

– Vuokrat on joka tapauksessa maksettava ja nyt ne vain kasaantuvat, Haarala toteaa pettyneenä.

Tiiriön Instrumentariumin myynti oli huhtikuussa noin 60–70 prosenttia tavallista huonompaa.

Kauppakeskus Goodmanin kauppakeskuspäällikkö ja kaksi yrittäjää eivät halunneet kommentoida vuokranmaksun tilannetta. Goodmanin omistaa eläkelaitos Keva, joka ei sekään kommentoi julkisesti vuokralaisten asioita.

Kesältä odotetaan parempaa

Yrittäjät ovat vaikean kevään jälkeen toiveikkaita. Tiiriön Instrumentarium on ollut koko ajan auki, kun keskustan liikkeet ovat pitäneet ovensa kiinni. Se on hieman helpottanut Piia Haaralan tilannetta. Nyt myynti on jo lähempänä normaalia.

Myös Elina Wäyrynen ja Jenna Juurinen ovat huomanneet vilkastumista asiakasmäärissä. Kirimistä on riittämiin, jotta päästäisiin lähelle myynnin tavallista vuositasoa.

– Kyllähän tässä toivoo, että jotenkin maailma ajautuisi takaisin raiteillensa, Juurinen toteaa.