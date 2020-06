Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta Krista Laihosta

Hämeen poliisilaitos pyytää havaintoja ja vihjeitä kadonneesta Krista Laihosta.

Vuonna 1992 syntynyt Laiho on lähtenyt Hattulasta 5.6. ja poliisille tulleiden tietojen mukaan hänet on viimeksi nähty Turussa 6.6. noin puolen päivän jälkeen. Tuolloin hän on ollut Turun Brahenkadulla.

Krista Laiho on liikkunut ajoneuvolla SNE-479. Auto on musta Chevrolet Cruze vuosimallia 2012.

Laiho on 172 cm pitkä ja normaalivartaloinen. Hänellä on punertavat hiukset.

Vihjeet ja havainnot pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen pitkakestoinentutkinta.kh.hame@poliisi.fi.