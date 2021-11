Postiluukusta tipahtelee taas kortteja ja kalentereita laskujen kera – Kiusallinen keräystapa koettelee kiltin ihmisen omaatuntoa

Joulukauden ensimmäinen yllättäen ja pyytämättä kotiin kannettu joulukalenteri tupsahti postiluukusta jo viikko tai pari sitten. Tässä ison järjestön lähettämässä kalenterissa oli mukana tietylle euromäärälle summattu lasku, jonka saa siis maksaa ja joka menee hyvään tarkoitukseen.

Harkitsen vakavasti tämän laskun maksamista – summa ei ole iso, olen saanut siitä vastineeksi joulukalenterin, jota en tarvitse ja jota en ole tilannut, mutta jonka minun omatuntoni siis käskee maksamaan, koska muutenhan olen suorastaan rikollinen, ainakin omissa silmissäni.

Näitä on tullut aiemminkin. Viimeistään, jos lapseni on ottanut kalenterin käyttöönsä, olen laskun sitten maksanut.

Potentiaalinen “asiakas”

Eilen postiluukusta tupsahti kasa isoon kirjekuoreen piilotettuja joulukortteja kirjekuorineen. Nämä joulukortit olivat jonkin hädänalaisten järjestön jäsenten hartaasti taiteilemia.

Kyseinen lähetys oli löytänyt perille ohessa olleen tiedotteen mukaan väestötietojärjestelmästä poimittujen tietojen perusteella.

Kuulun siis johonkin otantaan, joka käsittää potentiaaliset hädänalaisia tukevat ihmiset ikäluokassa x.

Mukana oli luonnollisesti taas lasku, jonka summan sai ihan itse päättää.

Mahtavaa.

Tällä kertaa kovetin itseni, ja heitin koko nipun suoraan paperikeräyspinoon. Vai olisikohan ne kortit pitänyt lajitella kartonkeihin?

Henkisesti hankala yhtälö

Laskun muotoon piilotettu keräys, jonka vastineeksi vielä lähetetään jokin tuote, osuu jonnekin tunnollisen veronmaksajan ja rehellisen kansalaisen herkkään kohtaan.

Tätä käytetään häikäilemättä hyväksi.

Rahantarvitsijoiden konstit ovat monet. Huomaan, että omaantuntoon vetoaminen, tavaran lähettäminen ja tärkeän näköisen laskun liittäminen siihen oheen on itselleni hankala yhtälö: laskuhan pitää “aina” maksaa, kun tuotekin on saatu, ja syyllisyydentunto on helppo herättää.

Hädänalaisten rahantarve on loputon. Lahjoitan mielelläni yhteisvastuullisesti tärkeisiin asioihin. En kuitenkaan halua, että minulle lähetetään laskujen kera kaikenlaista tavaraa, jota en halua enkä tarvitse.