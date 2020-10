Priiman tavaran kierrättäjät – Ystävysten harrastuksesta syntyi vaatteiden ja asusteiden second hand -myymälä

Pankkialalla vuosia kestänyt työkaveruus ja ystävyys saivat Sinikka Keskisen ja Pirkko Idin pohtimaan, mitä he voisivat tehdä yhdessä työuran jälkeen. Lenkkipolulla syntyi ajatus vaatteiden ja asusteiden second hand -myymälästä.

– Liikeidea kypsyi omista sekä ystävien kertomista ylitsepursuavista vaatekaapeista ja nykytrendin mukaisesta kierrätyksestä. Kävimme tutustumassa vastaavanlaisiin liikkeisiin Hämeenlinnassa ja Helsingissä. Näin syntyi suunnitelma Second hand -putiikki Sindistä, he kertovat.

Sindi-nimi tulee Sinikan etunimen alusta ja Pirkon sukunimestä kirjaimet toisinpäin laittaen.

Nyt riittää lyhyen matematiikan oppimäärä

Sopivat tilat liikkeelle löytyivät Foto Hevonojan entisistä liiketiloista Kauppakuja 2:sta. Sisään liikkeeseen on esteetön pääsy vaikkapa rollaattorilla.

Alun perin ovet piti avata jo 1. huhtikuuta, mutta ensimmäisestä yrityksestä tuli koronan takia aprillipila. Kesäkuussa avajaiset onnistuivat, ja näillä näkymin myymälä jatkaa ainakin vuoden loppuun asti.

– Putiikissamme myymme, ja otamme myös myyntiin, priimakuntoisia ja laadukkaita tuotteita: vaatteita, asusteita, jalkineita ja sisustustarvikkeita. Aiempaan ammattiimme verrattuna tämä on paljon leppoisampaa kuin tarkoin säädelty pankkisektori. Nyt riittää lyhyen matematiikan oppimäärä, eli tulot pitäisi ylittää menot, kaksikko miettii.

Ei toista vastaavaa kauppaa

Keskinen on asunut pitkään Janakkalassa, Id muutti paikkakunnalle vasta viime keväänä Hämeenlinnasta.

– Janakkalassa ei ollut aiemmin tämmöistä kauppaa. Tätä eivät ole kaikki hyvin vielä löytäneet osoitteen perusteella, mutta valokuvausliikkeen muistavat kyllä kaikki. Alkuun ulkopuolella oli vielä Hevonojan teippauksia, ja ihmiset luulivatkin, että näyteikkunassa esillä olevat vaatteet ovat kuvauksia varten, he nauravat.

Hyvää laatua käytetyn hinnalla

Näyteikkunaa yrittäjät haluavat päivittää koko ajan, koska he ovat huomanneet, että sitä käydään ahkerasti katselemassa. Myymälätilaa sisältä he eivät ole halunneet ympätä täyteen tavaraa, vaan esimerkiksi kengät ovat esillä samaan tapaan kuin uusien jalkineiden kaupassa. Osa myytävästä tavarasta on aivan käyttämättömiä.

– Pidämme ehdottomasti kiinni siitä, että meille tuotavat vaatteet ovat hyväkuntoisia ja puhtaita. Myös merkkivaatteita on joukossa, ja eri kokoja. Hintojen pitää kuitenkin olla samanlaiset kuin käytetyllä tavaralla, he sanovat.

Sindillä on Facebook-sivut, joilla esitellään tarjolla olevia vaatteita ja asusteita. Myymälä on avoinna keskiviikosta lauantaihin. Tänä lauantaina 10.10. yrittäjät tarjoavat kaikille kävijöille kahvit.