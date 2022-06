Päivi Peltonen perusti Tarinatuvan ruokkiakseen ihmisten ajatuksia – "Luovuus on ihan äärettömän hyvää mielenterveydelle"

Kesän aikana Tuuloksen Tarinatuvassa puhutaan ja jaetaan ajatuksia monista aiheista. Ensimmäisen tilaisuuden teemana tulevana lauantaina 18.6. on Minä ja metsä.

”Pieni Tarinatupa on valmistutunut pikkuhiljaa luovuuden lähteeksi, sanoin jaettavaksi. Tule tarinoimaan, keskustelemaan, kuulemaan elämänkokemuksia ja elämän opittua viisautta. On paljon, jota voimme jakaa, avuksi, iloksi, kanssakulkijoille.”

Näillä sanoilla tuuloslainen Päivi Peltonen esittelee Facebook-sivuillaan pienen Tarinatupansa, joka on tänä kesänä avoinna ensimmäistä kertaa.

Peltonen on tullut aikanaan tunnetuksi Tuulosrievän perustajana, ja sittemmin taiteilijana sekä shamaanina.

– Elämähän on tietyllä tavalla mysteeri. Olen luova, ja ison perheen äiti. Ajattelin, että ihmiset voisivat Tarinatuvassa antaa vinkkejä toisilleen. Se olisi vastavuoroista jakamista, hän sanoo.

Jatkuva tietotulva ahdistaa

Luonto- ja intuitioihmiseksi tunnustautuva Peltonen kritisoi nykyistä sähköiseen viestintään perustuvaa elämäntapaa. Hän kertoo myös ahdistuvansa jatkuvasta tietotulvasta.

– Olen 77-vuotias ja ollut Facebookissa vuodesta 2017. Olen huomannut, että se vie luovuutta, kun katsoo, mitä toisille kuuluu, sillä se aika on omasta elämästä pois. Meidän pitäisi elää tätä omaa elämää, mutta ihmiset täyttävät elämänsä sähköisellä maailmalla, hän miettii.

Tarinatuvan keskustelutilaisuuksien ideana on antaa ihmisille tilaisuus jakaa elämänkokemuksiaan yhdessä toisten kanssa sekä ruokkia ihmisten ajatuksia ja luovuutta – vastalääkkeenä nykymenolle.

– Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus luovuuteen, pitää olla rohkea ja uskaltaa. Luovuus on ihan äärettömän hyvää mielenterveydelle – se on ihan parasta. Olen maalannut 25 vuotta, ja aina kun maalaan, olen vain siinä hetkessä läsnä ja kaikki ulkoapäin tuleva katoaa.

Puhetta elämästä ja kuolemasta

Peltonen pitää Tarinatupaa kesän ajan vanhassa aitassa kotinsa pihapiirissä.

Rajallisten puitteiden vuoksi keskustelutilaisuudet ovat pienimuotoisia, mutta tarvittaessa ja sään salliessa kuulijat voivat levittäytyä myös piha-alueelle.

Avajaistapahtumassa tulevana lauantaina 18.6. teemana on Minä ja metsä. Tilaisuutta alustaa Peltosen tytär, puuartesaani, museomestari ja metsäinsinööri Nina Kanerva.

Muitakin vierailijoita on buukattu. Keskiviikkona 22.6. kouluttaja, luonto-opas Juha Kivinen käsittelee teemaa Luontoyhteys, shamanismi, perjantaina 1.7. helsinkiläinen kitaristi Mikko Karhula puhuu aiheesta Musiikista intohimoon, sävellykseen ja torstaina 7.7. Marika Rita käsittelee aihetta Äidin kuolema.

Kesän aikana Peltosen Tarinatuvassa käsitellään monia muitakin teemoja. Olennaista on vuorovaikutus.

– Tarinatuvan ideaan kuuluu vapaa keskustelu, jossa ihmiset voivat kysyä ja jakaa tarinoita keskenään. Jos haluaa puhujaksi, voi olla yhteydessä minuun.