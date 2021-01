Pullerin ulkojäällä on jopa tungosta – Turvavälit on hyvä pitää mielessä

Torstai-iltana puoli kuuden hujakoilla Pullerin kentällä luisteli vasta parisenkymmentä ulkoilijaa, mutta väkeä alkaa tulla koko ajan lisää.

Jari Suominen, hänen 11-vuotias poikansa Eetu ja 6-vuotias Eveliina ovat tänä talvena ensimmäistä kertaa Pullerilla.

– Kyllähän se on aina kivaa, kun ulkojäille pääsee. Ollaan ohi ajaessa katseltu, että täällä käy paljon porukkaa ja ihmetelty, että miten mahtaa turvavälien kanssa olla. Nythän täällä on tilaa, Jari Suominen sanoo.

Pakkanen lähentelee kymmentä astetta, mutta liikkuessa kylmä ei niin tunnu.

– Ei haittaa. Ehkä jos on 20 astetta pakkasta, niin sitten en tule, Eetu Suominen arvelee.

Eveliina Suominen on innoissaan mahdollisuudesta, että äiti näkisi hänet lehdessä.

– Luistelu on tosi kivaa, ja ulkona on mukavampaa, hän tuumii.

Joka päivä luistimilla

Kuuden jälkeen jäälle on kerääntynyt joukko HPK:n vuonna 2012 syntyneitä junioreita.

Osa vanhemmista seuraa harjoituksia kentän reunalla.

– Viime talven jälkeen on tosi kivaa, että on saatu lunta ja pakkasta. Viime viikon tiistain jälkeen on käyty joka päivä jäällä, yhden juniorin isäksi esittäytyvä mies kertoo.

Hänen mielestään Hämeenlinnan kaupungilla olisi kuitenkin parantamisen varaa kenttien jäädyttämisen suhteen.

– Kaukalot ovat huonossa kunnossa esimerkiksi Kankaantakana ja Ojoisilla. Jukolassa kenttä on taas ihan omituisesti lumikasojen keskellä.

Aina ei meinaa mahtua

Hyvissä fiiliksissä kunnon talvesta on myös luistimiaan kiristävä Pasi Lahtinen, joka on pelailemassa kavereiden kanssa.

– On tämä hieno homma. Viime vuonna taisin päästä yhden kerran ulkojäälle, ja nyt taitaa olla jo kuudes kerta, hän sanoo.

Lahtisen mielestä Pullerin kentällä on tosi hyvä jää.

– Porukkaahan täällä on ollut tosi paljon, ja joskus on vaikeaa löytää tilaa pelille. Täytyy niitä turvavälejäkin vähän katsella, vaikka ulkona ollaankin.