Raamidaamien talous ei kestänyt korkeampaa vuokraa Verkatehtaalla – Janne Auvinen sanoo, että jatkuvasti ei voi tulla vastaan

Raamidaamit muuttaa pois Verkatehtaalta Raatihuoneenkadulle.

Yrittäjä Anu Halmeniemi sanoo, että hän ei pystynyt maksamaan korkeampaa vuokraa. Jo siinä vaiheessa, kun Halmeniemi vuokrasi tilat Verkatehtaalta, sovittiin vuosittaisista vuokrankorotuksista. Verkatehdas tuli vastaan ensimmäisessä vuokrankorotuksessa, mutta enää neuvotteluvaraa ei ollut. Halmeniemeä tilanne harmittaa.

Yrittäjä on huomannut, että edullisia tiloja on vaikea löytää Hämeenlinnassa. Etenkin sellaisia, joihin pääsisi kätevästi autolla ja että tilat olisivat riittävän isot sekä kehystämiseen että gallerian ylläpitoon.

– Seuraavaksi vuodeksi galleria on jo loppuun varattu eli kysyntää kyllä on. Siitä halusin pitää ehdottomasti kiinni. Onneksi Raatihuoneenkadulta löytyi tila, joka mahdollistaa galleriatoiminnan.

Vuokraustilanne hyvä ja varma

Verkatehtaan toimitusjohtajan Janne Auvisen mukaan vuokrasopimukset ovat yksilöllisiä ja vuokria korotetaan ennalta laadittujen sopimusten mukaan.

– Olemme tulleet vastaan, mutta pitää muistaa, ettemme voi subventoida, koska olemme kaupungin omistama yhtiö. Lakikin jo kieltää piilotuen myöntämisen. Toki muilla tavoilla olemme kaikkemme tehneet, että vuokralaisilla olisi hyvä ja kannattavaa olla.

Auvisen mukaan korona ei ole vaikuttanut Verkatehtaan vuokraustilanteeseen. Parhaillaan vuokralaisina on paljon julkisin varoin toimivia laitoksia, kuten Lyseon koulu, teatteri, Yle ja Arx. Vuokraamatonta tilaa ei juuri ole.

– Se on pitänyt meitä pinnalla, Auvinen myöntää.

”Ihan uusi Verkatehdas”

Parhaillaan Verkatehtaalla on odottava tunnelma. Lyseon oppilaat siirtyvät remontoituun kouluunsa lokakuussa ja syyskuun lopulla Verkatehtaan lomautettu henkilöstö palaa työmaalle.

– Pohdimme tilojen käyttöä ja valmistaudumme Aimo-koulun paluuseen.

Verkatehtaalle ei rakenneta kaivattua lisärakennusta, joten Auvisen mukaan lisätilaa pitää kehitellä talon sisältä.

– Lisätilan tarve ei ole kadonnut mihinkään. Meillä on ongelmana se, että emme pysty ruokkimaan suurta joukkoa yhtä aikaa ja jos pystymme, näyttelytilaa ei ole. Meidän pitää kehittää tilojamme niin, että tulevaisuudessa pystymme ottamaan isoja tapahtumia sisään.

Suunnittelu aloitetaan syyskuussa. Auvinen lupaa, että hienoja, uusia ajatuksia on jo olemassa. Esimerkiksi Verkatehtaan omiin tarpeisiin voisi löytyä kehitettäviä tiloja opistotalosta, jonne on tulossa ilmastointiremontti.

– Samalla kannattaa ajatella uudestaan koko tilojen käyttöä, vaikka onhan tämä nyt vielä vähän pitkissä puissa.

Sen johtaja kuitenkin lupaa, että tulossa on ”ihan uusi Verkatehdas”. Suunnitelmia Auvinen aikoo avata tarkemmin sitten, kun on valmista ja koko henkilökunta on niitä pohtinut.

Neuvottelut Arxin kanssa kesken

Raamidaameilta tyhjiksi jääneisiin tiloihin siirtyy todennäköisesti Arx.

Arxin toiminnanjohtaja Minna Haveri kertoo, että he ovat olleet tyytyväisiä nykyisiin tiloihin Verkatehtaan kujan toisella puolella. Parhaillaan käydäänkin neuvotteluita lisätilasta, koska Arx haluaisi laajentaa palvelupalettiaan ja rakentaa vieläkin monipuolisempaa tapahtumatuotantoa. Siihen vanhan Raamidaamin tilat soveltuisivat hyvin. Neuvottelut ovat vielä kesken.