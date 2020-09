Elokuvissa: Ilottelevan karnevalistinen luokkayhteiskunnan kuvaus

Nyt ei ole kyse samannimisestä taikurista, vaan Charles Dickensin omaelämäkerrallisimman romaanin David Copperfieldin (1850) filmatisoinnista. Ja millaisesta onkaan! Skotlantilaisen ohjaajan Armand Ianuccin käsissä luokkayhteiskunnan kuvaus on taipunut ilottelevan karnevalistiseksi ja sitä kautta kuvaa vielä enemmän aikansa olosuhteita.

Elokuva on David Copperfieldin vauhdikas kasvutarina, jonka aikana orvoksi jäänyt sympaattinen David kokee luokkanousun. Karmea isäpuoli työntää Davidin lähes orjaksi lasipullotehtaaseen. Vapauteen uskova David selviytyy tästä, kuten muustakin, jopa kiipijämäisestä Uriah Heepistä ( Ben Whishaw ).