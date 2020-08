Rakkaudentunnustukset eivät kuulu puihin – Aulangon portin asennus venyy

Aulangon puihin kirjoitetut runot ja raaputetut muistot ovat herättäneet kysymyksiä siitä, mitä puille saa luonnonsuojelualueella tehdä.

Metsähallituksen puistomestari Anne Halla-aho , mitä sanktioita seuraa puun rungon raaputtamisesta tai puuhun kynällä kirjoittamisesta?

– En osaa suoralta kädeltä vastata, seuraako siitä mitään sanktiota, mutta puihin ei saisi kirjoitella tai raaputella mitään, se on vähän niin kuin töhrimistä. Erävalvojaltamme tarkistin asian ja suojelualueella kyseessä on luonnonsuojelurikkomus, josta seuraa sakkorangaistus, joka on noin 12 päiväsakkoa tulojen mukaan.

Onko ketään koskaan tavoitettu tällaisesta?

– Itse en ole törmännyt keneenkään itse teossa. Joutsenlammen rannalla on muutamia puita, joihin on kaiverrettu. Luulen, että raapustelua tapahtuu enemmän ilta-aikaan, jolloin emme ole töissä. Tästäkin joku varmaan pahoittaa mielensä, mutta tussilla piirtäminen on verrattavissa töhrimiseen. Se on kuitenkin pienempi paha kuin että kaiverretaan runkoja.

Mitkä ovat yleiset periaatteet luonnonsuojelualueella puiden suhteen? Saako esimerkiksi maasta kerätä oksia?

– Marjoja ja sieniä saa kerätä, mutta ei kaarnaa eikä käpyjä, kiviä tai oksia. Luonnonsuojelualueella on se periaate, että alue säilyisi mahdollisimman luonnontilaisena. Sen vuoksi myöskään kukkia tai muita kasveja ei saa kerätä. Jos kasvi, kukka, otetaan mukaan, se ei voi siementää ja laji voi ajan saatossa hävitä kokonaan.

Mitä haittaa puulle on siitä, jos sen kuorta rikotaan?

– Kuoren ja puun välissä on nilakerros, jonka kautta ravinteet ja vesi kulkevat juuresta latvaan. Koivut ovat hyvin herkkiä sienitaudeille, ja jos kaarna menee rikki, puuhun tulee herkästi lahovika, joka jossain vaiheessa tappaa puun. Puillakin on puolustusmekanismit, kuten pihka, mutta jos kovin syvälle ja paljon kaiverretaan, aina puut kärsivät.

Missä vaiheessa Aulangon portti on? Toimiiko se jo, vai koska se toimii?

– Viimeisin tieto on, että syyskuulle menee. Elenian alihankkijat odottavat jotain tiettyä lupaa kaupungilta. Lupa on haussa, sillä konkurssiin mennyt yritys ei ollut sitä hankkinut.

