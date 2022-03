Rallikuski Aatu Hakalehto mitteli taitojaan Max Verstappenin kanssa – 15-vuotias hämeenlinnalainen on toisena nuorten SM-sarjassa ja simulaattorikisoissa lähellä maailman kärkeä

Ahveniston autourheilijoiden Aatu Hakalehto on nuoresta iästään huolimatta kilpaillut monipuolisesti ja menestyksekkäästi useita vuosia – kartingissa, viime vuonna ratasarjassa ja simulaattorilla jopa MM-tasolla.

Tänä vuonna Hakalehto on siirtynyt ralliauton ratin taakse ja 15-vuotias hämeenlinnalainen on kahden ajetun osakilpailun jälkeen toisena rallin nuorten SM-sarjassa.

– Ralli on parasta menoa tähän asti. Saatiin paljon treenikilometrejä alle ja löydettiin hyvä vauhti, jolla pystyin haastamaan kärjen, vasta kolme rallia elämässään ajanut nuori kuljettaja sanoo.

Korona sotki suunnitelmia

Kaupunkiuutiset jututti Hakalehtoa kolme vuotta sitten, kun hän ajoi ensimmäistä kauttaan kartingin SM-sarjassa OKJ-luokassa. Sen jälkeen on tapahtunut paljon, vaikka pandemia sotkikin suunnitelmia.

Hakalehdon piti osallistua kartingin EM-sarjaan, mutta korona vei sen mennessään.

– Vuosi 2020 meni kokonaan ajamatta, mutta viime vuonna olin mukana SM-ratasarjassa yleisessä luokassa, jossa tulin sarjan nuorimpana kuljettajana seitsemänneksi.

Simulaattorilla formulakuskia vastaan

Etenkin pandemian aikana tärkeä osa vauhtihurjan kehitystä on ollut osallistuminen simulaattorikisoihin.

– Olen ajanut rallicrossin MM-sarjaa ja tulin Porschen PRCF-sarjassa toiseksi. Simulaattorin avulla löytää esimerkiksi eri ratojen jarrutuspaikat ja oppii paljon autojen tekniikasta, Hakalehto kertoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Verkossa ajettavissa kilpailuissa on valtavia osallistujamääriä ja parhaimmillaan hulppeita rahapalkintoja. Hakalehto oli MM-sarjassa 30 parhaan joukossa, vaikka mukana oli jopa maailman eturivin kuljettajia.

– Olen kisannut simulaattorilla muiden muassa Max Verstappenia vastaan. Pelkät karsinnat MM-sarjaan kestävät monta kuukautta ja joka viikko kilpaillaan.

Tähtäin ammattilaisuudessa

Hakalehto kuului ennen pandemiaa kaksi vuotta Flying Finn Academyyn, joka valmentaa nuoria kykyjä ammattimaiseen autourheiluun ja pitkän tähtäimen suunnitteluun.

– Ajatuksena oli lähteä karting-kisoihin maailmalle ja Aatu sai kiinnityksen italialaiseen tehdastiimiin, kuljettajan isä Juha Hakalehto kertoo.

– Se oli hänelle unelmien täyttymys, mutta korona vei pohjan alta. Siinä tilanteessa meillä oli kuitenkin valmis suunnitelma edetä oikeisiin autoihin.

Taustajoukoilla iso merkitys

Co-motorsportin Ford Fiestalla huristeleva Aatu Hakalehto kuuluu nyt MRF Tyres Finlandin tiimiin. Vaasalaisen Sami Kiviojan perustaman yrityksen hallituksen puheenjohtaja on rallin kaksinkertainen maailmanmestari Marcus Grönholm.

– Aatulla on nyt ensimmäistä kertaa allaan kilpailukykyinen kalusto, ja huippuammattilaisten tiimi auttamassa häntä lajissa eteenpäin, Juha Hakalehto kiittelee.

Paikallisilla tukijoilla on ollut suuri merkitys nuoren miehen kilpa-autouralle, mutta se on vaatinut paljon myös kotijoukoilta.

– Elämme mukana ihan kaikessa markkinoinnista ja tiedotuksesta reissuihin ja yhteistyökumppaneiden hankintaan, äiti Marjo Siekkinen sanoo.

Kärkisijat mielessä

Nuorten SM-ralli jatkuu toukokuussa Turussa, jonne rallikuski suuntaa kartturinsa Kimmo Halttusen kanssa kärkisijat mielessään.

– Aatu on vakuuttanut niin meidät kuin kaikki tukijansa, kun hän pystyy lajista toiseen aina ajamaan lujaa. Ralli on kuitenkin näistä lajeista haasteellisin ja siinä on kaikkien palasten loksahdettava paikoilleen. Rauhallisesti edetään, sillä mitään pikavoittoja ei olla hakemassa, isä tuumailee.

Työtä ja kurinalaista elämää

Aatu Hakalehto on jo vuosia tehnyt systemaattisesti töitä tavoitteenaan ammatti moottoriurheilun parissa. Unelma vaatii valtavasti töitä ja kurinalaista elämää.

– Olen hakenut Pajulahteen liikuntaneuvojan koulutukseen, jossa voin suuntautua e-urheilulinjalla simulaattorivalmentajaksi, hän kertoo.

– Se on taas yksi askel kohti mahdollisuutta tulla täysipäiväiseksi autourheilijaksi.