Raparperi-kahvila suunnittelee ruoan kotiinkuljetusta ikäihmisille – Kanta-asiakkaat ovat jo löytäneet uuteen paikkaan

Kun Raparperi-kahvila avasi ovensa joulukuussa uudessa paikassa Rengon Teboil-asemalla, sen kanta-asiakkaat seurasivat mukana. Uutena työntekijänä talossa aloitti tuolloin kokki Susanne Tauru Turengista.

– Heti ensimmäisen lounaan jälkeen ihmiset ihastuivat ruokaan. Kesällä odottelemme vielä enemmän porukkaa käymään, mutta olemme tyytyväisiä jo nyt. Uudet tilatkin ovat oikein hyvät, yrittäjä Ranjit Kumar Prabhakaran iloitsee.

Lähistöllä asuva Auvo Mikkola käy Raparperissa aamuisin kupposella ja tuttuja tapaamassa.

– Kahvila on kiva paikka ja palvelu on hyvää. Meille iäkkäämmille sosiaalinen kanssakäyminen on tärkeää, sillä moni meistä asuu yksin. Jos aamulla joku puuttuu joukosta, otamme selvää, mitä hänelle kuuluu, hän kertoo.

Prabhakaran ja Tauru suunnittelevat käynnistävänsä keväämmällä aterioiden kotiinkuljetuksen ikäihmisille, jos vain halukkaita vastaanottajia löytyy tarpeeksi.

– Meille voi ilmoittaa, jos on asiasta kiinnostunut. Vielä emme ole palvelua kovasti mainostaneet, vaan odottelemme rauhassa. Jos 30–40 halukasta ilmoittautuu, sitten aloittelemme kuljetuksen, he lupaavat.