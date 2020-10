Raparperi muuttaa Teboilille – Uusi kahvilarakennus nousi Rengon kirkonkylän laitamalle yhdessä päivässä

Teboilin kylmäasema ei ole enää kauan kylmä. Tontille tuotiin viime viikolla talon elementtiosia, joista koostetaan Ranjit Kumar Prabhakaranin uusi Raparperi-kahvila. Nykyinen kahvilarakennus Topenontien St1-asemalla on saanut purkutuomion, ja korvaava uusi paikka avautuu joulukuun ensimmäisellä viikolla.

Kun tuli tieto, että kahvilan täytyy lopettaa nykyisessä tilassa, Prabhakaran joutui kertomansa mukaan hankalaan tilanteeseen. Hän pähkäili, mitä hänen yritykselleen tapahtuu.

– Halusin jatkaa, mutta rakennus oli menossa alta pois. Sitten neuvottelin Teboilin kanssa, ja sieltä sain luvan rakentaa uuden kahvilan. Ehkä joskus kymmenen vuoden päästä investoinnit ovat tuoneet itsensä takaisin, hän miettii.

Kymppitien ja Rengonraitin kulmassa sijaitsevalla Teboililla on ollut joskus aiemminkin kahvila, mutta se lopetti jo vuosikymmeniä sitten.

Renkolaisten kohtaamispaikka

St1:n omistamassa kiinteistössä Raparperi on ehtinyt olla kolme vuotta. Kahvila työllistää yrittäjän ohella kolme työntekijää. Myynnissä on kahvilatuotteiden lisäksi pieniä elintarvikkeita, keittolounasta, posti- ja veikkauspalveluita sekä autoiluun liittyviä tarvikkeita, kuten öljyjä ja pesunesteitä.

Prabhakaranin mukaan Rengossa pärjää kohtalaisesti yksi kahvila, mutta mikään kultakaivos se ei ole. Hän on kuitenkin tykästynyt paikkakuntaan ja erityisesti sen ihmisiin.

– Raparperista on tullut renkolaisten kohtaamispaikka. Paikallisten asiakkaiden lisäksi meillä poikkeaa kymppitien ohikulkijoita. Monet tulevat kahville heti aamulla kuudelta ja vielä myöhemmin päivällä uudestaan. Kolmessa vuodessa olen tutustunut moniin kyläläisiin. He ovat mukavia ja luotettavia, ja kahvila on heille tärkeä, hän sanoo.

Asiakkaat kuin toinen perhe

Tiina Mäkelä ollut kahvilassa myyjänä jo kymmenen vuotta. Prabhakaran on hänen kolmas työnantajansa.

– Olen hyvin innoissani, että pääsemme ihan uuteen rakennukseen. Toivon mukaan se on myös entistä käytännöllisempi, hän sanoo.

– Kyllä siitä tulee parempi, pomo vakuuttaa.

Myös Mäkelä on vuosien varrella huomannut, miten kahvila on monille paikallisille ihmisille lähes toinen koti.

– Tunnen asiakkaat hyvin. He ovat olleet minulle kuin toinen perhe. Se on ehkä tärkein syy, miksi olen tässä pysynyt. Tykkään työstäni, se on vapaata, eikä yksikään päivä ole samanlainen. Kun asiakkaat kuulivat tämän rakennuksen olevan purku-uhan alla, he sanoivat, että mitä he sitten tekevät ja minne menevät aamuisin. Toiset käyvät vakituiseen syömässä, ja moni käy useamman kerran päivässä, hän kertoo.

Prabhakaran puolestaan kehuu työntekijöitään.

– Töihin tullaan innolla, täällä on hyvä ilmapiiri, eikä työntekijöillä ole sairauslomia. Minulla ei ole hirveästi stressiä, kun voin täysin luottaa heihin ja asiakkaisiin, hän hymyilee.

Postipalvelut tuovat asiakkaita

Raparperin valikoimissa suosikkeja ovat Mäkelän mukaan ehdottomasti vitriinissä tarjolla olevat omat munkit ja pullat sekä muna-meetvurstileivät.

– Itse leivomme aina kun kerkiämme. Hiljattain tein useampana päivänä omenapiirakkaa aamulla kuuden jälkeen, ja puolenpäivän aikaan ne jo loppuivat.

Viime vuonna Raparperi otti myös kylän postipalvelut hoitaakseen, ja Mäkelä myöntää, että häntä alkuun epäilytti, miten ne saadaan hoitumaan kaiken muun ohessa.

– Se oli kuitenkin hyvä ratkaisu. Työtä on nyt enemmän, mutta posti on tuonut myös lisää asiakkaita, hän sanoo.

Tarkoituksena on, että Raparperin palvelut siirtyvät melko samanlaisina uuteen paikkaan. Tiloistakin tulee suurin piirtein yhtä isot, noin 180-neliöiset.