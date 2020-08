Ravintola Boran pizzat paistuvat elävällä tulella – "Nyt voi jo sanoa, että viidakkorumpu on toiminut"

Al forno a legna on italiankielinen fraasi, jota vain harva ravintola Suomessa voi käyttää. Se kertoo, että pizzat on paistettu puilla.

Hätilässä olevan ravintola Boran yrittäjä Erkan Yildirim hankki puu-uunin juuri ennen koronarajoitusten alkamista.

– Olin miettinyt asiaa jo pari vuotta. Halusin näyttää, että osaan tehdä italialaista pizzaa, nostaa myyntiä ja kohottaa ravintolani profiilia. Riman täytyy aina olla korkealla, Yildirim tuumaa.

Harvinaista herkkua

Yildirimin mukaan puilla lämmitettäviä pizzauuneja on Suomessa yksittäisiä kappaleita muutamissa isommissa kaupungeissa ja Helsingissäkin vain kaksi.

– Itselläni on ollut pitkään pizzeria Aulangontiellä ja olen käynyt monissa paikoissa, joissa käytetään sähköä ja kaasua, ravintoloitsija sanoo.

– Puu-uunissa paistettu pizza on ihan toisesta maailmasta. Siinä on savun aromi sekä maku ja pohja on mehevä, eikä kuivu. Taikina on aivan erilainen ja esimerkiksi jauhot kolme kertaa tavallista kalliimpia.

Parasta paikan päällä

Uunin hankkiminen oli ravintolalle iso taloudellinen satsaus. Yildirim uskoo sen kannattavan.

– Nyt voi jo sanoa, että viidakkorumpu on toiminut ja pizzojen kysyntä kasvaa koko ajan. Toivottavasti yhä useammat hämeenlinnalaiset osaisivat tulla keskustan läpi tänne Hätilään.

Boran pizzoja myydään myös mukaan ja kotiinkuljetuksella, mutta Yildirim toivoo asiakkaiden aina nauttivan herkkunsa tuoreeltaan ravintolassa.

– Puu-uunissa paistettu pizza kärsii kuljetuksesta. Vaikka maku säilyy, taikina muuttuu sitkeämmäksi, ei siitä mihinkään pääse.

Sekunneista kysymys

Yildirim sytyttää uunin aamukahdeksalta ja täyttää pesän koivulla sekä lepällä.

Hänen mielestään paras lämpötila pizzalle on 390-400 astetta. Tässä kuumuudessa pizza valmistuu uunin pyörivällä alustalla 45 sekunnissa.

Puilla lämmitettäessä lämpötila ei aina pysy tasaisena, joten apuna käytetään kaasua, jolla lämpöä voidaan nostaa nopeasti.

– Kuumuus vaihtelee myös uunin eri osissa, joten paistaminen on tarkkaa hommaa. Pizza voi palaa parissa sekunnissa, Yildirim kertoo.

– En ole vielä italialaisen pizzamestarin veroinen, mutta opin koko ajan lisää.

Vähemmän on enemmän

Boran pizzalista on pääosin laadittu perinteiseen italialaiseen tyyliin, jossa täytteiden määrä on hyvin maltillinen. Valtaosa raaka-aineistakin on valmistettu saapasmaassa.

– Pizza ei ole piirakka. Kun täytteitä käytetään vähän, silloin voi oikeasti maistaa pohjan ja pizzakastikkeen. Kastikkeessa käytämme San Marzano -tomaatteja, koska ne ovat yksinkertaisesti parhaita. Niissä maistuu aurinko.