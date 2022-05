Ravintolapäällikkö Enni Laukkanen aikoo tuoda tanssikulttuuria ydinkeskustaan – Idea lähti varttuneempien asiakkaiden toiveista

Ravintolapäällikkö Enni Laukkanen Bar Skogsterista aikoo tuoda tanssikulttuuria Hämeenlinnan keskustaan.

– Tällä hetkellä lähimmät tanssipaikat ovat Tuuloksen Kapakanmäki ja Ruusulinna Nurmijärvellä. Yökerhopaikkoja Hämeenlinnassa riittää, mutta ydinkeskustassa ei pääse missään ravintolassa tanssimaan elävän musiikin säestyksellä, Laukkanen sanoo.

Hän on ollut Bar Skogsterissa ravintolapäällikkönä viime syyskuusta lähtien. Suunnitelmissa on järjestää ravintolassa tanssit livebändin kanssa joka kuun viimeisenä torstaina.

– Tansseja on täällä järjestetty kyllä aikaisemminkin, mutta ei elävän musiikin kanssa. Me haluamme profiloitua tapahtumaravintolana, jossa on keikkoja ja teemailtoja. Kokeilemme kaikenlaisia erilaisia juttuja ja tämä on yksi niistä.

Asiakkaiden toiveesta

Idea tansseista lähti asiakkailta.

– Varttuneemmat asiakkaat ovat käyneet kysymässä, voisimmeko järjestää tansseja. Mielestäni se on erittäin hyvä ajatus. Senioritansseja on järjestetty levymusiikin säestyksellä. Kun olen lapsesta asti kasvanut elävän musiikin parissa, mietin, että idean voisi viedä asteen pidemmälle ja ottaa livebändin mukaan.

Ajatuksena on tarjota lavatanssitunnelmaa myös niille asukkaille, joilla ei ole halua tai mahdollisuutta lähteä pois keskustan alueelta.

– Koen, että ihmiset kaipaavat erilaisia tapahtumia, sekä paikkaa, jossa on elävää tanssimusiikkia.

Tapahtumannälkää riittää

Ravintola tarjoaa tänä vuonna joka lauantai elävää musiikkia, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Tanssit kerran kuussa tuovat livetarjontaan hyvän lisän.

– Asiakkaat nauttivat livemusiikista ja se saa myös meidät työntekijät hyvälle fiilikselle, kun ihmiset ovat hyvällä tuulella.

Laukkanen tuumaa, että kahden koronavuoden jälkeen ihmiset suorastaan janoavat tapahtumia.

– Tulijoita on ollut jonoksi asti, kaikenikäistä porukkaa, ja keikat ovat olleet loppuunmyytyjä, mikä on tosi hienoa.

Helatorstaina tanssitaan

Tanssitapahtuma on kaikille avoin. Ideana on, että bändit vaihtelevat. Musiikki on valssia, humppaa, tangoa ja muuta tanssimusiikkia.

– Kaikenikäiset tanssia harrastavat, niin aloittelijat kuin kokeneemmatkin, ovat tervetulleita fiilistelemään ja kokeilemaan. Nekin, jotka kokevat, etteivät osaa tanssia, nyt vaan huoletta mukaan ja harjoittelemaan.

Tansseista on tarkoitus tehdä pysyvä käytäntö, jos vain kysyntää riittää.

– Tämän vuoden ajan katsomme, miten ihmiset tansseihin löytävät. Lähdetään nyt liikkeelle ja katsotaan, miten tämä kehkeytyy.

Helatorstain tansseihin 26.5. Bar Skogsteriin on buukattu Turun seudulta tuleva Timo Rautala & Atlas.

– Kunhan saamme polkaistua tapahtuman käyntiin, niin näemme, miten se lähtee vetämään.