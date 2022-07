Ravintolat sopeutuvat muuttuneeseen maailmantilanteeseen Hämeenlinnassa: "Paikallisuus on nyt tärkeämpää kuin koskaan ennen"

Korona-aika ja Ukrainan sota ovat aiheuttaneet ravintoloille päänvaivaa. Raaka-aineiden hinnat ovat jopa kolminkertaistuneet, mikä on pakottanut ravintolat joko nostamaan hintojaan tai muuttamaan ruokatuotettaan.

– Esimerkiksi norjalaisen lohen ja ruokaöljyn hinnat ovat nousseet pilviin. Syksyn tullen myös tuoreiden kasvisten hinnat tulevat entisestään kallistumaan, kertoo Uoman, Ravinteli Vintin ja Puisto Brgr:n ravintoloitsija Joakim Parkkonen.

Myös asiakkaat ovat reagoineet vallitsevaan maailmantilanteeseen harkitsemalla entistä tarkemmin omaa kulutustaan.

Kasvimaa laajenee ensi vuonna

Parkkosen ravintoloissa inflaatiota ja kulutusmuutoksia vastaan on taisteltu monin tavoin. Esimerkiksi Vintillä on reagoitu muutokseen supistamalla hieman menujen kokoa: syksyllä tarjolla on neljän ja seitsemän ruokalajin illallisia.

Vintillä on ollut alusta asti vahva Aasia-painotus, mutta tänä syksynä siellä suositaan entistä enemmän kotimaisia, mahdollisimman lähellä tuotettuja raaka-aineita.

– Paikallisuus ja vastuullisuus on tässä maailmantilanteessa tärkeämpää kuin koskaan, Parkkonen sanoo.

Hänen onnekseen yrityksellä on jo omaa kasvisten tuotantoa, ja syksylle on tehty sopimuksia paikallisten kalastajien, metsästäjien ja keräilijöiden kanssa.

– Ensi vuonna laajennamme kasvimaatamme entisestään.

Bistrotyyppisessä Uomassa menun lyhentäminen ei ole mahdollista, ja lähiruokaa siellä on tarjottu jo pitkään.

– Joudumme jonkin verran tarkistamaan hintoja, mutta teemme sen kuitenkin niin maltillisesti kuin mahdollista, Parkkonen sanoo.

Street Vintti lopetti toimintansa

Yhtiön uusimmassa ravintolassa, Hallituskadulle maaliskuussa avatussa Puisto Brgr:ssa asiakasvirta on ollut kasvussa. Sen sijaan hämeenlinnalaiset eivät heti löytäneet sen viereen perustettua Street Vintti Wine & Dine -ravintolaa.

Niinpä Parkkonen yhtiökumppaneineen päätti lopettaa viinibaarinsa ja laajentaa Puistoa sen tiloihin.

Elokuun alusta alkaen tila on jopa 30 hengen ryhmien käytössä. Muina aikoina se palvelee Puisto Brgr:n lounge- ja cocktailbaarina.

– Se tulee tarpeeseen etenkin talvella, kun terassin 30 asiakaspaikkaa eivät ole käytössä.

Hampurilaisiin, maustettuihin perunakulhoihin ja ribseihin erikoistunut Puisto Brgr erottuu ketjuravintoloista siinä, että kaikki valmistetaan itse paikallisista raaka-aineista.

Parkkonen kertoo, että yhtiö aikoo kehittää hampurilaiskonseptiaan entisestään. Tavoitteena on luoda siitä yrityskonsepti, joka voisi laajentua myös muihin kaupunkeihin.

– Aloitamme markkinatyön alkuvuodesta. Osallistumme ensi vuonna erilaisiin burgeritapahtumiin ja -kilpailuihin, Parkkonen lupaa.

Hämeenlinna tunnetaan jo muuallakin

Parkkonen on tehnyt pitkään määrätietoisesti työtä sen eteen, että Hämeenlinna nousisi valtakunnalliseen keskusteluun ravintolakaupunkina Porvoon, Turun ja Tampereen tapaan.

Hänen mukaansa kaupungissa on nyt myös muiden yrittäjien ansiosta juuri oikeanlaista pöhinää.

– Sana on levinnyt. Hämeenlinna on noteerattu esimerkiksi matkailulehti Mondossa.

Street Vintti oli Parkkosen mielestä opettavainen neljän kuukauden kokeilu. Hän uskoo, että isommassa kaupungissa se olisi menestynyt.

– Helsingissä on vahva wine & dine -kulttuuri. Ehkä olimme täällä hieman liian varhain liikkeellä. Pari tuntia parina päivänä viikossa ei riitä kannattavaan toimintaan, Parkkonen pohtii.

Hän uskoo, että vastaavanlainen konsepti voi vielä toimia Hämeenlinnassakin.

– Meillä on tästä jo Miikan (Keskitalo) kanssa vähän ajatuksia. Ehkä jo muutaman vuoden kuluttua, kun uudistunut ykköskortteli valmistuu, Parkkonen pohtii entisen Kauppakeskus Linnan tilalle rakennettavaan uudisrakennukseen viitaten.