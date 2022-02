Rengiaan näkyy valoa rankan ajan jälkeen – Korona vei voimia ravintoloitsijalta ja moni asia tuntui epäoikeudenmukaiselta

Ravintola Rengiaa pyörittävä Heikki Salo ei vieläkään ihan täysillä jaksa uskoa, että normaalit ajat pian palaavat. Valoa hän silti näkee tulevaisuudessa ja uskaltaa jo suunnitella iltoihin ohjelmaa.

– Lauantaikaraoket jatkuvat, ja aloitamme ne nyt vähän aikaisemmin. Katsotaan, mitä se tuo tullessaan, hän kertoo.

Korona-aikaa Salo kuvailee rankaksi, varsinkin henkisellä puolella.

– Aamulla ei tiedä, mitä seuraavana päivänä tapahtuu. Ihmiset eivät enää käy baarissa samalla tavalla kuin ennen. Eivätkä he rajoitusten aikaan sinne ole ehtineetkään, kun kuudelta jo piti laittaa ovet kiinni. Meiltä yrittäjiltä vedettiin matto jalan alta pois. Se on jännä juttu, että sulkuja saatiin aina tehtyä päivässä tai kahdessa, mutta niiden poistaminen kesti kaksi tai kolme viikkoa, hän puuskahtaa.

Rengia on saanut korona-aikana ainoastaan kaupungin pienen yrittäjän kertakorvauksen.

– Siihen väsyy henkisesti niin, ettei jaksa enää täytellä lippuja ja lappuja. Olen tehnyt itse pitkää päivää. Jouduin pitämään maanantait ja joskus sunnuntaitkin kiinni, kun tuntui etten jaksa yksin.

Epäreilut lakipykälät

Yksityiset ravintolat ovat Salon mukaan heikoilla suuria ketjuja vastaan; liikenneasemaketjut ovat saaneet pitää paikkojaan auki eri tavalla kuin yksityiset, ja isot keskuskauppaliikkeet mellastavat miten tahtovat.

– Hampurilaisketjutkin ovat tehneet tulosta take awaylla. Kun Rengiassa oli seisova pöytä, henkilökunnan piti annostella kaikki ja kaataa kahvikin asiakkaalle. Samaan aikaan marketeihin ilmestyi salaattipöytiä ja lämpimiä ruokia, joita asiakkaat saivat itse ottaa, ja pieniinkin kauppoihin tuli kahvinkeittimiä. Lakipykälät eivät ole samanlaisia kaikille, hän muistuttaa.

Rengiassa on käynyt monta kertaa myös tarkastajia ja neljä kertaa poliisitkin. Joku oli virkavallan aina hälyttänyt paikalle, mutta kaikki hälytykset olivat Salon mukaan aiheettomia. Ne tuntuivat hänestä rankalta piinaamiselta ja kiusanteolta kaiken muun murheen lisäksi.

Omanlainen pitsa maistuu

Pelkkään tuskailuun korona-aika ei ole Salolla sentään kulunut. Hän on muun muassa kehitellyt ihan omanlaisia pitsoja ja testannut pitkän kaavan kautta niiden makuja ja koostumuksia.

– Teen erilaista kuin muilla. Ne ovat saaneet todella hyvän palautteen, hän iloitsee.

Renkolaiset ovat muutenkin tukeneet oman kylän yrittäjää ja olleet huolissaan, jääkö ravintola henkiin.

– Olen vastannut, että ei mitään hätää, kyllä tämä pysyy. Kun vain jaksan itse seistä tiskin takana. Kai sitä jaksaa, kun vuodesta 1993 olen ollut yrittäjänä ja nähnyt ylä- ja alamäkiä. Mutta eihän tämmöistä ole nähty koskaan. Jos saadaan tulorahoitus pyörimään, sitten uskaltaa taas tehdäkin jotakin, Salo pohtii.

Kun rajoitukset purkautuvat, Rengia on heti avoinna sallitun ajan. Ravintolasta saa pitsojen lisäksi pikaruokaa. Seisovaa lounaspöytää Salo ei heti lupaa, mutta sekin on hänellä ehkä myöhemmin taas suunnitelmissa. Ravintolassa on myös useita televisioita, joista voi seurata urheilua.