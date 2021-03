Rengon Säästöpankkisäätiö on avustanut pitäjässä monia hankkeita yhteiseksi hyväksi – Etenkin Käräjämäki herättää intohimoja

Käräjämäen kuntoportaat ovat isoin esimerkki siitä, mitä mukavaa Rengon Säästöpankkisäätiö on antamallaan tuella saanut kylälle aikaan. Säätiö rahoitti kaupungin tekemistä rakennustöistä yli puolet ja varmisti, että mäellä kulkeva polku sai valotkin.

Säätiö on perustettu vuonna 2009. Se jakaa hakemusten perusteella avustuksia osingoista, joita se saa Oma Säästöpankin tuotoista.

– Lyhyessä ajassa on tapahtunut paljon merkittävää. Pikkuhiljaa tehdään asioita tulevillekin sukupolville ja jaetaan yhteistä hyvää, säätiön puheenjohtaja Sami-Jussi Talpila sanoo.

Käräjämäellä kiehtova historia

Säätiön varapuheenjohtajalle Irmeli Anttilalle Käräjämäki on erityisen intohimon kohde. Häntä kiehtoo sen historia, johon kuuluvat entisaikojen käräjäkivet, hyppyrimäki ja sota-ajan ilmavalvontatorni.

– Tornia eikä käräjäkiviä mäellä ei enää ole, mutta toiveenamme on saada kyltti siihen kohtaan, jossa ilmavalvontatorni aikoinaan oli. Mäellä on ollut vielä 50-luvulla myös huvimaja, ja sellaisenkin haluaisimme uudelleen rakentaa, Anttila kertoo.

Viime jouluksi Käräjämäkeen loihdittiin lyhyessä ajassa valojen ja musiikin avulla joulupolku – säätiön tuella.

– Ihmiset muistelevat polkua kovasti vieläkin. Se oli oikea vetonaula. Säätiön tehtävänä onkin edistää alueellista hyvinvointia, joka hyödyttää isoa joukkoa, Talpila sanoo.

Avustuksilla aktiviteetteja nuorille

Viime vuonna Rengon Säästöpankkisäätiö jakoi avustuksia yhteensä yli 100 000 euroa. Sääntöjen mukaan tuet tulee antaa alkuperäisten säästöpankkikonttorien alueelle. Rengon kanssa samaan alueeseen kuuluu Riihimäki.

Nuoria autetaan tukemalla 4H-yhdistyksen organisoimaa 15–24-vuotiaiden IkiOma-kesätyötä, johon viime vuonna osallistui 15 nuorta Rengosta.

– Tämän vuoden kesätyöhön ehtii vielä hakea, sillä hakuaikaa on pidennetty maaliskuun loppuun asti. Koko projekti on hyvää valmennusta työelämään, Talpila ja Anttila kannustavat nuoria mukaan.

Säätiö avustaa lisäksi Oma Onni -talouskoulutusta, jossa Koulutuskeskus Tavastiassa taloutta opiskelevat kouluttavat Lyseon 9. luokan oppilaita lähinnä verkko-opetuksen avulla. Malli on käytössä myös Hauholla ja Riihimäellä.

– Nuorille halutaan aktiviteetteja. Skeittiparkki koulun vieressä on siitä esimerkki. Se on tehty osissa, ja sille on annettu useamman kerran rahaa.

Tukea monenlaisiin hankkeisiin

Metsästysseuroja säätiö on tukenut EU-määräysten vaatimien uudistusten tekemisessä, samoin tukea on annettu muun muassa ampuradan meluvalleihin. Hauhon musiikkijuhlat on levittäynyt Rengon kirkkoon konsertilla, jota säätiö on sponsoroinut, ja kouluun on myönnetty varoja kiusaamisen vastaiseen työhön.

Partiolippukunta Jaakon Samoojien kanssa säätiö järjestää vuosittaisen Syyspatikan. Tuki takaa osallistujille ilmaiset hernekeitot.

Viime vuoden lopulla avustusta sai Rengossa ja rintamalla -kirjahanke, josta kerrotaan oheisessa jutussa.

Päätöksiä joustavasti ja nopeasti

Viime joulukuussa Rengon ja Hauhon Säästöpankkisäätiöt luovuttivat yhdessä Hope Hämeenlinnalle rahaa jaettavaksi lahjoina vähävaraisille lapsiperheille.

Rengossa säätiön avustuksella jaettiin seurakunnan jouluruokakasseja vähäosaisille myös kotiin toimitettuna. Keskussairaalaan säätiöt lahjoittivat hengityskoneen.

– Mietimme kohteita aina myös yhdessä Hauhon kanssa. Toimintamme on joustavaa ja nopeaa. Hallitus päättää avustuksista, mutta puheenjohtajat saavat tehdä nopeasti omiakin päätöksiä. Erikseen ovat vielä konttoritoimikunnat, myös Hämeenlinnassa ja Riihimäellä, ja niillä on vielä pienet omat avustusmäärärahat jaettavaksi, Talpila ja Anttila kertovat.

Ennen aikaan jokaisella säästöpankilla oli kulttuurirahasto, joka jakoi pääomansa korkotuotoista muun muassa stipendejä koululaisille.

Korkotuloja ei enää nykyään saada, ja siksi Rengossa kulttuurirahasto onkin yhdistetty säästöpankkisäätiöön. Sen ansiosta stipendejäkin voidaan taas jakaa oppilaille.

Hakemuksia voi lähettää milloin vaan

Avustushakemuksia säätiö ottaa vastaan koko ajan.

– Tuemme uusia projekteja, emme niinkään anna rahaa juokseviin kuluihin. Siten pankkitoiminnasta tuleva tuotto näkyy paikkakunnalla pitkään ja hyöty tulee kaikille, puheenjohtajat täsmentävät.