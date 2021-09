Renkoon on luvassa meininkiä pitkän hiljaiselon jälkeen – Lauantain syysmarkkinoille on tulossa kymmeniä myyjiä ja odotetaan tuhatta kävijää

Raparperi-kahvilan pitäjä Ranjit Kumar Prabhakaran halusi Renkoon jotain meininkiä pitkän hiljaiselon jälkeen. Yhdessä Seppo Haakanan ja Jari Salmisen kanssa hän ideoi ja puuhasi syysmarkkinat Teboil-aseman piha-alueille täksi lauantaiksi.

– Olen jutellut asiakkaiden kanssa ja saanut heiltä palautetta. Ihmiset kaipaavat tapahtumia ja yhdessäoloa. Haluan tehdä pieniä juttuja, joista saa hyvän mielen. Vanhassa paikassamme pidimme markkinat, ja se oli kannustava kokemus, Prabhakaran kertoo.

Kauppiaita sadan kilometrin säteeltä

Kauppiaita on tulossa paikalle reilut viisikymmentä, osa yli sadan kilometrin päästä.

– Nurmikot tulevat täyteen myyjiä. Tarjolla on leivonnaisia, juureksia, kasviksia, marjoja, vaatteita, savukalaa, paikallista hunajaa, lettukahvilaa ja erikoistuotteita, kuten ternimaitoa ja avantouintivälineitä, kolmikko kertoo.

Markkinaväkeä viihdyttää Pekka Lunnikivi juonnoillaan, soitollaan ja laulullaan. Tulijat voivat pysäköidä autonsa samalle läheiselle parkkipaikalle, joka on ollut käytössä Renkoviikon kesämarkkinoilla. Liikenteenohjaajia on viittomassa autoja sopiville sijoille. Bensa-asema on toiminnassa koko ajan, sen toimintaa ei voida tukkia.

”Pitäjien ihmiset aktiivisia puuhaamaan”

Prabhakaran lupaa, että jos syysmarkkinat onnistuvat hyvin, ensi vuonna ne järjestetään uudestaan. Hän aikoo kysyä lupaa sille, että koko bensa-aseman piha saataisiin käyttöön yhdeksi päiväksi. Myös joulun alle hänellä on mietittynä pientä tapahtumaa.

– Uskon, että tällaiselle on tilausta. Itsekin olen aika kova puuhaamaan, ja pitäjien ihmiset ovat aktiivisia toimimaan, hän kiittelee.

Haakana, joka hoitaa markkinoita päävastuuhenkilönä, kannustaa kysymään vapaita myyntipaikkoja ihan viime tipassakin, sillä aina joku saattaa perua tulonsa.

– Paikka on äärettömän hyvä, mutta vähän isompikin se saisi olla. Nyt olemme joutuneet joillekin myyjille sanomaan ei, hän kertoo.

Järjestäjät odottavat maalaismarkkinoilleen vähintään tuhatta kävijää.

Kahvilaan suunnitteilla pieni terveyspiste

Raparperi-kahvilassa ei myydä markkinoiden aikana mitään normaalista poikkeavaa, paitsi lounasta, jota ei yleensä lauantaisin saa. Myös itse tehtyjä munkkeja on luvassa iso pino.

Pysyvästi kahvilaan on pian tulossa sisätiloihin jääkaappi, josta saa Heimon kalan erikoistuotteita.

– Sisälle voisi perustaa lisäksi pienen terveyspisteen kaltaisen palvelun, jossa saisi esimerkiksi otattaa verenpaineen ja -sokerin. Minulla on siihen hoitoalan ammattilaisena pätevyys, Prabhakaran suunnittelee.

Raparperin syysmarkkinat Rengossa lauantaina 18.9. kello 10–15.