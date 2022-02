Renkoviikolle puuhataan isoja markkinoita – Pitäjä halutaan palauttaa entiseen loistoonsa

Ensi viikolla Rengon puuhaihmiset kokoavat ideoitaan ja alkavat suunnitella toden teolla ensi kesän Renkoviikkoa.

Vetovastuun järjestelyistä on ottanut uusi Rengon Yrittäjien hallitus, jota luotsaa puheenjohtajana Ranjit Kumar Prabhakaran. Viikon ohjelmavastaavana on Seppo Haakana.

Hallitus kokoontuu 1. maaliskuuta ja päättää silloin lisää viikon sisällöstä ja tarkemmasta ajankohdasta. Jaakon markkinat on kuitenkin jo lähes sinetöity pidettäväksi 23. heinäkuuta.

– Alustavasti on puhuttu, että viikko voisi olla kaksiviikkoinen, niin kuin se alun perin olikin. Antti Leinikka on mukana, hänellä on pitkä kokemus tapahtumien järjestämisestä. Hän on lähettänyt kutsun toimijoille, ja hän aikatauluttaa ohjelman, Prabhakaran ja Haakana kertovat.

Kaksipäiväiset markkinat

Renkoviikko on yksi Hämeen Sanomien kesän tähtitapahtumista. Yrittäjät korostavat myös kyläyhdistysten osuutta suunnittelussa ja toteutuksessa. Muun muassa Kaloisten kyläyhdistys on heidän mukaansa aktivoitunut kiitettävästi viime aikoina ja saanut uusia nuoria toimijoita.

Lapsillekin on puuhaajien mukaan viikolla luvassa jotain kivaa, kuten leikkipaikkaa, poneja ja talutusratsastusta.

Parhaimmillaan Renkoviikon markkinoilla on ollut noin 120 myyjää ja 6 000–7 000 kävijää. Uudet puuhaajat pyrkivät jopa kasvattamaan niitä aikaisemmasta.

– Tavoitteenamme on tehdä perinteiset ja isot markkinat. Haluan tuoda Rengon loiston takaisin, Prabhakaran hehkuttaa.

– Minulla on ajatuksena, että jospa saataisiin kaksipäiväiset markkinat. Se olisi renkolaisille ja paikallisille yrittäjille parempi. Ympäri Suomea pidetään kolmipäiväisiä tai viikonkin kestäviä markkinoita, Haakana pohtii.

Tilat pienentyneet

Ongelmana verrattuna entiseen on nyt se, että myyntikojuille tarjottava tila keskustassa on pienentynyt, kun kunnantalo on purettu ja sen paikalle on rakennettu yksityinen palvelutalo.

– Jos saamme 150 myyjää, mikä on tavoitteemme, onnistummeko mahduttamaan kaikki keskustaan. Keskustelun alla onkin, voitaisiinko markkinat pitää tulevaisuudessa koulun alueella. Tämä kesä kuitenkin ollaan entisellä paikalla, Prabhakaran ja Haakana sanovat.

Jaakonmarkkinoiden vastaavaksi on nimetty Heikki Salo. Parina viime vuonna, kun Renkoviikkoa ei ollut, hän pisti pystyyn omat Rengian markkinansa.

– Myyjistä minulla on jo oma lista, he kaikki tulevat mielellään, mutta nyt heitä tarvitaan vielä lisää. Kerään ympärille pienen järjestelyporukan, ja suunnitelmissani on myös autonäyttelyn pitäminen muutama viikko markkinoiden jälkeen, Salo kertoo.

Puuhaihmisiä tarvitaan

Rengon Yrittäjillä on noin 30 jäsentä, mutta kaikkiaan pitäjässä yrittäjiä on arviolta yli 200.

– Tavoitteemme on, että nostamme jäsenmäärän vuodessa 50:een. Hallituksessa uskomme siihen. Yhdistyksen toiminta on ollut viime vuodet vähän alhaalla. Pyrimme virkistämään toimintaa, mutta puuhaihmisiä tarvittaisiin lisää, Prabhakaran kertoo.

Raparperia pyörittävä Prabhakaran järjestää tänä vuonna kahvilansa ulkopuolella kolmet omanlaiset markkinat kesällä, keväällä ja syksyllä. Kevätmarkkinat pidetään toukokuussa.

– Pääasia on, että Renko kukoistaa. Yhdessä me sen teemme, hän painottaa.