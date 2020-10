Rinkelinmäelle ei ole mitään asiaa ilman maskia – Näin löydät oman paikkasi hallissa

Koronarajoitusten takia Hämeenlinnan jäähalliin pääsee maksimissaan vain 3050 katsojaa (Pohjantähti-areenan kapasiteetti 5360).

HPK:n kotiareena on jaettu kuuteen lohkoon, joilla on omat sisäänkäynnit, palvelupisteet ja wc-tilat. Halliin saapuvia opastetaan myös ovilla aiempaa tarkemmin, ja kaikille jaetaan myös yksittäispakatut kasvomaskit. Liigaseura ohjeistaa lataamaan ja käyttämään älypuhelimissa myös koronavilkkua.

Kerhon toimitusjohtajan Antti Toivasen mukaan Hämeenlinnan liigapeleissä noudatetaan tarkasti terveysviranomaisten ja aluehallintoviraston suosituksia. Ohjeet päivitettiin maanantaina, jolloin myös yleisömäärästä päätettiin.

– Lohkoajattelulla saimme hieman nostettua yleisömäärää, mutta haluamme järjestää mahdollisimman turvallisen ottelutapahtuman nimenomaan asiakasnäkökulmasta. Eli jos jotain tautitapauksia ilmenisi, niin kaikki voivat luottaa siihen, että katsomolohkot ovat olleet erillään, Toivanen korostaa.

Toivanen uskoo jokaisen katsojan löytävän helposti paikkansa hallissa.

– Hallin eteläpääty ja puolet pääkatsomoista on yksi lohko. Toinen on pohjoispääty ja puolet pääkatsomosta, mutta tästä alueesta klubikatsomo on erotettu omaksi lohkokseen.

– Myös lippakatsomo (E-lippa) on oma lohkonsa, samoin kuin aitiot eteläpäädyssä ja hallin pitkällä sivulla, Toivanen selvittää.

Katsojien toivotaan saapuvan ajoissa

HPK:n liigaotteluihin on myyty noin 1300 kausikorttia. Jokaiseen otteluun myydään aiempien kausien tapaan myös ottelukohtaisia pääsylippuja.

– Kausikorttilaisille on varattu omista katsomoistaan ylimpien rivien paikkoja, joilla he voivat rajatuilla alueilla katsella peliä myös seuruekohtaisesti ja noudattaa kuitenkin turvavälejä. Ottelukohtaiset liput myydään puolestaan alemmille riveille, joilla voi myös istua riittävillä turvaväleillä.

Hallin istumapaikoista on käytössä maksimikapasiteetista 65 prosenttia ja seisomapaikoista 40 prosenttia.

Toivanen neuvoo, että yleisö saapuisi myös ajoissa areenaan.

– Näin jokaisella olisi aikaa hakeutua turvalliselle paikalle. Toivomme myös, että myyntipisteiltä hankitut eväät nautittaisiin omilla paikoilla, ja vältettäisiin turhaa oleskelua hallin auloissa ja käytävillä.