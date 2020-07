Robert Leino haluaa voittaa lisää – Mies lähtee Ruotsiin, mutta tyttöystävä jää vielä Suomeen

HPK:ssa kultaa toissa keväänä voittaneen Robert Leinon , 27, mielessä on muutaman vuoden elänyt haave jääkiekkourasta ulkomailla. Unelma toteutuu nyt, kun hän suuntaa ensi viikolla kohti Ruotsin ylimmässä sarjassa pelaavaa Örebro HK:ta.

– Suomen liigaa on jo jonkin verran pelattu ja voitettukin, joten halusin vähän uusia haasteita. Örebrossa oli kiinnostusta, ja kun kuulin monelta siellä pelanneelta pelkkää posia, valinta oli helppo, hän kertoo

Ruotsalaiskaupungista ja -seurasta Leino kyseli kokemuksia muun muassa siellä aiemmin pelanneilta Ville Viitaluomalta ja Patrik Virralta . Nykyiseen joukkueeseen kuuluu hänen hyvä ystävänsä Joonas Rask .

Ketjupaikka vielä auki

Viime kaudella Ilveksessä pelannut Leino allekirjoitti Örebron kanssa peräti kolmen vuoden paperin.

– Alkuun sopimuksen pituus kauhistutti, mutta se kääntyi ajatuksissa nopeasti niin, että en ihan heti haluaisikaan palata Suomeen. Ikinähän ei tiedä, mutta kun nyt lähdetään, lähdetään sitten kunnolla, hän naurahtaa.

Kun korona keväällä katkaisi pelit kuin seinään, Leino halusi ensin vähän lomailla, mutta melko pian hän alkoi treenata, jotta elämässä olisi rytmiä ja tekemistä. Hän kävi lenkillä ja jumppailemassa futiskentällä nykyisessä asuinkaupungissaan Tampereella.

Harjoitusohjelmaa Leino ei uudelta seuraltaan ole vielä saanut, mutta hän on treenannut kesällä Ilveksen mukana. Jäillä hän on käynyt Lempäälässä pari kertaa viikossa Hämeenlinnassa asuvien äijien kanssa. Parhaimmillaan mukana on ollut parikymmentä pelaajaa.

Keskushyökkääjänä tunnetuksi tullut Leino on jo jonkin verran jutellut uuden valmentajansa kanssa, mutta tarkempaa ketjupaikkaa hänelle ei olla vielä mietitty.

– Pystyn pelaamaan useampaakin roolia, miten vain voin parhaiten joukkuetta auttaa. Tiedostan, että peli on vähän erilaista ja sarjakin inasen kovempi kuin Suomessa. Ainakin CHL-pelit ruotsalaisia vastaan ovat olleet erilaisia, ja voi viedä vähän aikaa, että siihen tottuu, hän pohtii.

Kova voitontahto

Hämeenlinnassa Leino kertoo piipahtaneensa kesällä silloin tällöin äitiään tervehtimässä. Paikallisille viheriöille mailan varteen hän ei ole innostunut lähtemään.

– En ole golfmiehiä. Kyllä mua on monta kesää yritetty siihen houkutella, mutta Nikkilät ( Petteri ) ja muut ovat jo niin hyviä, että en pärjäisi. Mulla on sellainen voitontahto, että en halua lähteä, kun tiedän, että olen jo valmiiksi huonompi.

– Mutta kesällä tulee pelattua kaikkia muita pelejä: tennistä, sulkapalloa ja nyt on tullut padel mukaan. Sitten talvella, jos vaan mahdollista, hiihdän ja laskettelen. Niissä saa kauden aikana tosi hyvin ajatuksia pois jääkiekosta, hän kertoo.

Jääkiekkoilijana Leino arvioi olevansa nyt parhaassa iässä ja iskussa.

– Yhdessä vaiheessa oli loukkaantumisia, mutta muuten olen pystynyt koko ajan ottamaan steppejä eteenpäin, ja kaudet ovat olleet aina vain parempia, hän iloitsee.

Tyttöystävä tulee perässä

Ruotsin liigan pitäisi alkaa jo syyskuun puolella. Leino muuttaa Örebrohon aluksi yksinään, mutta tyttöystävä seuraa myöhemmin perässä – koronatilanteesta riippuen.

– Olen alkanut vähän miettiä koronaa, kun ne ovat siellä eläneet ilman rajoituksia ja treenanneet normaalisti. Itselläni on rasitusastma, mutta en kuitenkaan pelkää mennä sinne, hän vakuuttaa.

Ruotsin kieli Leinolta ei kuulemma oikein suju, mutta hän uskoo ottavansa senkin haltuun.

– Jotain ymmärrän, puhua en osaa, joten englannilla mennään. Ne, jotka Ruotsissa ovat pelanneet, ovat sanoneet, että kielen oppii nopeasti. Jos ei kolmessa vuodessa opi, sitten on miehessä vika.

Kiitos Olli Salolle

Örebrolla on Leinon mukaan hinkua nousta sarjassa keskikastia ylemmäksi. Hän toivookin, että hän saisi ripustaa kultamitalin kaulaansa myös naapurimaassa.

– Kun mestaruuden voittaa kerran, sitä haluaa lisää. Se oli niin hienoa. HPK:n mestarijoukkue oli ainutlaatuinen, ja me pidämme edelleen yhteyttä viikoittain chatissa. Ilveksessäkin meillä olisi ollut hyvä sauma mestaruuteen, vähän samalla lailla kuin Hämeenlinnassa. Harmittikin, kun kausi loppui kesken. Mutta se on jossittelua.

Ilveksessä viettämäänsä aikaan Leino on hyvin tyytyväinen. Kaikki, mistä seuran kanssa ennakkoon puhuttiin, toteutui ja ylittyikin moninkertaisesti, ja hänelle jäi lämpimät muistot. Yksi syy, miksi Leino valitsi Ilveksen, oli joukkueen kakkosvalmentaja, hämeenlinnalainen Olli Salo .

– Voitimme Ollin kanssa HPK:n A:ssa pronssia ja mestaruuden. Tiesin, että hän on laadukas koutsi. Hän auttoi minua paljon viime kaudella ja on auttanut koko uran aikana.

Salo taas kertoo olevansa iloinen ja ylpeä Leinon puolesta, että tämä sai sopimuksen Örebrohon.

– Robert oli meille viime kaudella yksi tärkeimmistä pelaajista. Hänellä oli iso rooli niin jäällä kuin kopissa. Vastuuta oli paljon, hän pelasi ylivoimaa, alivoimaa ja otti aloituksia – sellainen kokonaisvaltainen pelaaja. Hänen johtajuutensa vielä kasvoi viime kauden aikana, eikä pelin taso heitellyt, Salo luonnehtii.

Tukholmasta jonkin matkaa länteen paikantuva Örebro ei ole Leinolle ennestään tuttu kaupunki, mutta hän pitää sen keskeistä paikkaa ihanteellisena, samaan tapaan kuin Suomessa Hämeenlinnan tai Tampereen sijaintia. Pelimatkat eivät veny liian pitkiksi mihinkään suuntaan.