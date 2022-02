Rottingin suosio on räjähtänyt – Miehetkin ovat innostuneet sisustamisesta

Parolan Rottingin yrittäjä Anitta Herranen ei olisi koskaan uskonut, miten suosittua rottingista voi tulla. Yrityksen Hitsaajantiellä sijaitsevassa toimitilassa käy ovi tiuhaan tahtiin varsinkin kesäaikaan. Siellä myös pakataan päivittäin tavaraa lähteväksi ympäri Suomea verkkokaupan kautta.

– Korona-aika on ollut meille hyvä, kun ihmiset sisustavat kotejaan, Herranen iloitsee. Yrityksen työntekijä Henri Rouhento kertoo, että rottingin suosio räjähti käsiin yhden viikonlopun aikana keväällä 2020. Moni tulee myymälään kokeilemaan huonekaluja ja muita tavaroita ja ottaa ne joko mukaansa tai tekee saman tien tilauksen verkkokaupassa.

– Viikonloppuisin käy eniten väkeä, ja suuri osa tulee pääkaupunkiseudulta. Turvavälejäkin pystytään tiloissa pitämään hyvin, Rouhento kertoo.

Lähiseudulla asuvat asiakkaat saavat myös tavaroiden kotiin kuljetuksen Herrasen pojan Erno Liukkosen hoitamana.

Vahva panostus verkkokauppaan

Aiemmin Parolan Rottinki oli puhtaasti tukkukauppa, mutta nyt se panostaa vahvasti verkkokauppaan ja omaan myymälään.

– Monet miehetkin ovat viime aikoina innostuneet sisustamisesta. Kotiin ja huviloille ostetaan esimerkiksi säilytysratkaisuja, työpisteitä, tyynyjä, tekstiilejä, pienesineitä ja huonekaluja, kuten riippukeinuja ja rottinkikalustoja. Esimerkiksi saunarakennukseen rottinki sopii hyvin, koska se viihtyy tiloissa, joissa ilmankosteus on suuri, Herranen kertoo.

Varsinkin yrityksen klassikkohuonekalut, Aulis- ja Sirkka-keinut ja Lumikenkä-tuoli, ovat olleet aina kysytyimpien joukossa.

– Riippukeinun kohdalla muutamat viime vuodet ovat olleet kysynnän suhteen huikeita. Keinua haluttiin olohuoneisiinkin, Herranen iloitsee.

Rottinkituotteet valmistetaan Indonesiassa, ja koronan takia niiden saatavuudessa oli välillä ongelmia, mutta nyt taas varasto on Herrasen mukaan pullollaan tavaraa. Yrityksen väki valmistautuukin parhaillaan uuden kevään ryntäykseen.

Omia kotimaisia suunnittelijoita

Hattulassa Parolan Rottinki on ollut koko toimintansa ajan. Herrasen mukaan sijainti on yritykselle mainio.

– Hitsaajantieltä ostimme 1997 valmiin hallin, jonka viereen rakennutimme varaston. Nyt säilytystilaa tarvittaisiin taas lisää, ja olemmekin sellaista jo läheltä katselleet. Hyvin olemme viihtyneet Hattulassa. Moottoritie menee vierestä, suoraa liittymää ei ole, mutta tielle pääsee nopeasti, hän kertoo.

Yrityksen perustivat aikoinaan Anittan vanhemmat Aulis ja Toini Herranen vuonna 1967. Klassikkokeinut ja -tuolit ovat Auliksen suunnittelemia. Nykyisinkin Parolan Rottingilla on omia kotimaisia suunnittelijoita.

– Uutuutena on vuosikertamallisto. Kutsumme joka vuosi jonkun suunnittelijan, joka tuunaa jonkin klassikoistamme uudeksi versioksi. Tätä vuosikertaklassikkoa on tarjolla aina rajoitettu erä. Lisäksi suunnittelija suunnittelee oman uuden rottinkikalusteen tai pienen malliston. Viime vuonna Hinni Korpela suunnitteli Punos-malliston, jossa on loungetyyppinen moderni tuoli ja kaksi erikorkuista pöytää. Tuunauksen kohteeksi hän valitsi Aulis-keinun. Ne menivät kaikki. Tämän vuoden suunnittelija julkistetaan Helsingissä keväällä, Herranen kertoo.

Vielä Parolan Rottinki ei ole löytänyt rahdille toimittajaa, joka veisi ulkomaille kevyttä ja tilaa vievää tavaraa. Yritys on kuitenkin juuri päässyt mukaan uuteen alustaan, joka myy tuotteita Euroopan tukkuliikkeille.

Muun muassa riippukeinuista on tullut markkinoille harmittavan usein myös kopioita. Siksi yritys hakee kaikille uusille tuotteilleen mallisuojaa.

Yhteistyötä muiden yritysten kanssa

Rottinki kasvaa luonnonvaraisina liaaneina sademetsissä.

– Ihmiset ajattelevat nykyään ekologisuutta. Kaikki rottinkituotteet tehdään käsityönä, ja raaka-aine poimitaan sademetsistä ilman koneita, Rouhento selvittää.

Rouhento on nähnyt kolmevuotisen työrupeamansa aikana rottingin nousun huikeaan suosioon. Asiakkaiden suusta hän on kuullut ihastunutta palautetta.

– Kävijöiltä tulee vau-kommentteja, kun he astuvat sisään myymälään. Tunnelma on niin lämminhenkinen.

Myymälästä ja verkkokaupasta saa rottingin lisäksi jonkin verran muutakin sisustutuotetta: pientavaraa, kuten torkkupeittoja, ja isojakin kalusteita, kuten sohvia, joihin voi valita tilauksesta mieleisensä päällyskankaan.

Parolan Rottingin tuotteita kauppaavat lisäksi muutamat jälleenmyyjät, ja yritys tekee yhteistyötä muun muassa kylpyhuone- ja keittiökalustevalmistajan Temalin kanssa, jolla on myymälä Runeberginkadulla Helsingissä.

– Olemme vuokranneet sieltä pienen tilan, jossa voi käydä koeistumassa meidän tuotteita. Siitä on tykätty. Tällaista yhteistyötä täytyy keksiä tulevaisuudessakin. Parolasta lähdetään ja ponnistetaan! Herranen hihkaisee.