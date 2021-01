Runsas lumentulo tuprutti kaupungille palauteryöpyn teiden kunnossapidosta – Vastaava mestari vastaa, mikä mättää, kun auraa ei näy

Runsaat lumikasat kaduilla ovat herättäneet keskustan asukkaissa närkästystä.

Keinusaaressa Salamanteri-kadulla asunut Kaupunkiuutisten lukija kertoo, että lumien aurausta saa aina odottaa ja tälläkin viikolla ajoradat ovat olleet kauheassa kunnossa.

Katu kuluu kolmanteen hoitoluokkaan. Ruutukaava-alueella kaikilla kolmosluokan ajoradoilla on sama ongelma.

Lukijan mukaan esimerkiksi Keinusaaressa asuu paljon ikäihmisiä, joille olisi tärkeää päästä liikkumaan. Lisäksi alueella on paljon uusia kerrostaloja, joista on paljon läpikulkua.

Ruutukaava-alueella kaupunki hoitaa ajoratojen auraukset. Jalkakäytävien kunnossapito on kiinteistöjen vastuulla.

Lumen auraukseen kaupungilla on parikymmentä konetta, ulkopuoliset urakoitsijat hoitavat katuja ostopalveluna noin 30 koneella.

Vastaava mestari Markus Lahtinen Hämeenlinnan kaupungilta, minkä verran katujen hoidosta tulee palautetta ja mistä sitä tulee eniten?

– Viime perjantain ja tämän torstain välillä palautteita on tullut yli 200. Ykkösenä on aurauksen viivästyminen tai se, ettei ole aurattu ollenkaan tai että on aurattu huonosti. Kakkossijalla palautteissa on tonttiliittymiin jäävä lumi, eli lumivallit porteilla. Tänä talvena on tullut myös paljon palautetta siitä, että voisiko kevyen liikenteen väylät hiekoittaa vain puoliksi, jotta niissä voisi vetää pulkkaa tai ajaa kelkalla. Myös lumikasoista ja yöllisestä aurausmelusta on tullut palautteita.

Millä perusteella katujen auraus on priorisoitu?

– Siihen vaikuttaa liikenteen laatu ja määrä sekä muut liikenneolosuhteet. Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat esimerkiksi tiet, joilla on linja-autoreitti tai raskasta liikennettä sekä tietyt mäkipaikat, joissa ajaminen voi mennä hankalaksi. Väylät yritetään saada auki työmatkaliikenteelle ennen ruuhkahuippuja.

Miten usein priorisointia tarkastellaan, jos alueelle on esimerkiksi tullut paljon uusia taloja ja asukkaita?

– Hoitoluokat eivät ole kiveen hakattuja ja niitä voidaan tarvittaessa muuttaa. Esimerkiksi Keinusaaressa, jossa on isoja taloja, tarkastetaan ja määritellään hoitoluokka uudelleen, kun kadut valmistuvat.

Miten kaupunki on varautunut tällaisiin lumitalviin?

– Meidän suunnitelma perustuu siihen, että lunta tulee juuri tällä tavalla. Vesitalvi on meidän kannalta huonompi, koska kalusto on varattuna joka tapauksessa.

Visamäessä omakotitaloalueella asukkaat ihmettelevät, että tien aurausta on jouduttu odottamaan jopa viikko. Mistä niin pitkä odotusaika johtuu?

– Meillä on sellainen tilanne, että jos kalustoa menee rikki tai joku sairastuu, ei ole korvaavaa tilalle. Esimerkiksi Visamäessä se liittyi juuri tähän. Yritimme sitä paikata, mutta työt on mitoitettu 10–13 tuntiin päivässä ja myös lakisääteiset lepoajat täytyy huomioida.

Välillä portin eteen on jätetty niin iso lumivalli, ettei autolla pääse pihaan tai pihasta pois, mutta toisinaan taas auraus on hoidettu hyvin. Mistä vaihtelu johtuu ja miten auraajia ohjeistetaan?

– Ohjeistus on kaikille sama, eli vältetään kohtuuttomien vallien ajamista portille. Suurin tekijä vaihteluun on lumen määrä ja etenkin sen laatu. Raskas nuoskalumi on pakkaslunta hitaampaa ajaa ja siitä jää helpommin paakkuja.