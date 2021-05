Ruoka maistuu taas Turengin asemalla – Rengon Pitopalvelu otti ravintolatoiminnan harteilleen

Uusittu terassi on tarkoitus avata kesäkuussa.

Turengin asema oli puolisen vuotta ilman ravintolayrittäjää, kun sen lounasruokalaa pyörittänyt Heidi Huhtala siirtyi viime joulukuussa vetämään lähistöllä olevaa Hiidenportti-kahvilaa Teboililla.

Aseman omistava Sirénin perheyritys löysi uuden kumppanin Rengon Pitopalvelusta, joka oli heille entuudestaan tuttu monien tilaisuuksien järjestelyistä.

Rohkeutta vaaditaan

Yhteistyön syntymiselle antoi oman sysäyksensä myös koronavirus, jonka takia pitopalvelu menetti ison osan juhlatilauksistaan.

– Piti ryhtyä miettimään uusia juttuja ja rohkeuttahan tämä vaatii. Tämä on meille aivan uudenlainen aluevaltaus, mutta mielekäs sellainen, toimitusjohtaja Elina Jokinen Rengon Pitopalvelusta tuumaa.

Terassi on tarkoitus avata kesäkuussa.

– Haluamme työllistää Turengin nuorisoa, joten palkkaamme 3-4 nuorta ja pari vähän vanhempaa työntekijää. Pitopalvelusta paikalla on henkilökuntaa tarpeen mukaan, Jokinen sanoo.

Kynnys matalammaksi

Sirénit ostivat rakennuksen pakkohuutokaupassa joulukuussa 2018. Perheyritys on pyörittänyt asemalla tapahtumia, tilaisuuksia ja kesäterassia.

– Ideana on ollut tehdä tästä helpommin lähestyttävä. Monella paikkakuntalaisella on ollut mielikuva paikasta liian hienona ja kalliina, yrittäjä Kirsti Sirén arvelee.

Kauniilla keleillä aseman terassi on ollut suosittu paikka.

– Ihmiset ovat löytäneet tänne ihan mukavasti. Ongelmana on ollut se, ettei terassilla ole ollut ruokaa ja sitä on kovasti toivottu. Olemme jatkossakin mukana yhdessä tekemässä, mutta nyt ravintolatoiminnan vastuu on pitopalvelulla.

Kevyttä kesäruokaa

Rengon pitopalvelusta aseman tarjoiluiden ohjaksiin asettuu Anna Jokinen.

– Hyvillä fiiliksillä odotetaan vilkasta kesää. Tarjoamme kevyttä kesäruokaa ja erilaisia salaatteja sekä pitopalvelun lohikeittoa ja itse tehtyä saaristolaisleipää.Tarjolla on myös jäätelöä, kahvilatuotteita, pikkusuolaisia ja monipuolinen valikoima juomia.

– Lapset on huomioitu listalla erikseen, Anna Jokinen kertoo.

Muutakin kuin kaljaterassi

Aseman terassikatos lämmittimineen on maalattu ja sisustettu uudelleen.

– Olemme halunneet luoda paikan leppoisaan oleskeluun ja meiltä saa lainata lauta- sekä pihapelejä. Kiitosta on aikaisempina kesinä saatu ihanista jäätelöannoksista ja drinkkivalikoimasta. Täällä on jotakin muuta kuin pelkkä kaljaterassi, Wanhan Aseman Tuomas Sirén lupaa.

Jos sää muuttuu huonoksi, terassin palvelut voidaan siirtää sisätiloihin.

Aukioloja on kaavailtu aluksi iltapainotteisesti. Arkisin avataan kello 14 ja viikonloppuisin puoliltapäivin.

– Rajoituksethan sen sitten lopulta määrittelevät, miten toimitaan, Sirén toteaa.

Tilaa turvaväleille

Asema on suosittu paikka perhejuhlille, yksityistilaisuuksille ja kokouksille.

Rakennuksessa on aulabaari, kaksi juhlavaa salia, kolme kabinettia ja useita eri kokoisia tiloja kokouskäyttöön.

– Meiltä löytyy tarpeeksi isoja tiloja turvavälien noudattamiseen ja yläkerran uusittu kokoustila mahdollistaa myös hybridikokoukset, Tuomas Sirén kertoo.

Huonekalut, taulut, kaakeliuunit ja perinnetapetit vievät kävijän aikamatkalle 1800-luvulle.

– Täällä on aivan ainutlaatuinen tunnelma ja henki. Samanlaista ei mihinkään uuteen taloon saa.

