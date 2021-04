Ruokalähetti Emmanuel Asare kohtaa Hämeenlinnassa rasismia päivittäin – Hän haaveilee muutosta paikkaan, jossa saisi oman alan töitä eikä tarvitsisi kuunnella huutelua

Kun Wolt rantautui Hämeenlinnaan syyskuussa 2019, aloitti Emmanuel Osae Asare ensimmäisten joukossa työt ruokalähettinä.

Osae Asare ajaa pitkin kaupunkia Woltin kautta tilattua ruokaa ja menekkiä on enemmän kuin koskaan, kun ravintolat eivät saa ottaa asiakkaita sisälle syömään.

Emmanuel Osae Asare on opiskellut insinööriksi ammattikorkeakoulussa Varkaudessa. Valmistuttuaan hän lähti jatko-opintoihin Itävaltaan.

Alan töitä löytyi Liechtensteininista, mutta hetken työskenneltyään Osae Asare palasi Suomeen, koska hänen vaimonsa opiskeli edelleen täällä.

Suomesta oman alan töitä ei ole löytynyt.

– En pääse edes työhaastatteluihin, Osae Asare sanoo ja toteaa, että tilanne on monella maahanmuuttajalla sama.

Ennen Wolt-kuskiksi ryhtymistä hän oli muun muassa Lidlin keskusvarastolla Janakkalassa.

– Wolt-kuskina tienaan paremmin ja pystyn päättämään itse, koska työskentelen.

Korona on tehnyt Osae Asaren päivistä kiireisiä. Hän tekee 9–12 tunnin työpäiviä. Erityisesti ravintolasulku on lisännyt kotiinkuljetetun ruuan määrää.

– Se on turvallista. Onneksi ihmiset tilaavat ruokaa kotiin, niin töitä on riittänyt.

Pääasiassa Osae Asare pitää maanantait vapaata. Yleensä hän ajaa ruokaa keskiviikosta sunnuntaihin ja tekee pitkiä päiviä. Kiireisimpiä aikoja ovat aamupäivät ja kello 16:sta eteenpäin aina kello 20 saakka.

– Joskus ajan ruokaa myös tiistaisin riippuen vähän tilanteesta.

Jos etäisyydet ovat lyhyet, tunnissa ehtii ajaa 4–5 paikkaa.

– Jos laiskottaa, voi jäädä kotiin, mutta samalla on myös mahdollisuus tienata ihan hyvin. Esimerkiksi 4000 euroa kuukaudessa on mahdollista tienata, kun tekee paljon töitä. Toki eihän sitä summaa jää käteen, kun vähentää eläkemaksut ja kaikki muut juoksevat kulut, toiminimellä töitä tekevä Osae Asare kertoo.

Monissa maissa ruokatilauksia toimittavat lähetit elävät juomarahoilla. Suomessa näin ei ole.

– Suomessa ei tipata. Jos saat 20 euroa tippejä kuussa, se on jo tosi hyvin. Tuttavani on töissä Woltille Tsekeissä ja hän tienaa tipeillä keskimäärin 400 euroa kuussa.

Osae Asare on monelle tuttu Wolt-kuski, mutta silti hän kohtaa päivittäin rasismia.

Asiakkaat huutelevat rumia ja kommentoivat ikävästi, vaikka mies tekee työtään ja toimittaa heille ruokaa.

– En välitä. Rasistista käytöstä on vain pakko oppia sietämään.

Osae Asare, 35, on kotoisin Ghanasta Länsi-Afrikasta. Hänellä vaimo ja 6- ja 5-vuotiaat lapset.

Rasismin ja myös työtilanteen vuoksi Osae Asare haaveilee siitä, että vaimon valmistuttua perhe voisi muuttaa Keski-Eurooppaan.

– Sieltä saa oman alan töitä ja rasismia on paljon vähemmän kuin täällä.

Syrjintää esiintyy

Woltin maajohtaja johtaja Henrik Pankakoski kertoo, että ruokalähetit aika ajoin raportoivat syrjinnästä.

– Pidämme jatkuvasti yhteyttä ruokalähettien ja ravintoloiden kanssa. Ikävä kyllä palautetta rasismista tulee. Siihen meillä on ehdoton nollatoleranssi.

Pankakosken mukaan yrityksen tavoite on se, että lähettikumppaneilla olisi matala kynnys ottaa yhteyttä ja raportoida kokemastaan syrjinnästä, jotta siihen voidaan mahdollisuuksien mukaan puuttua.

– Jokainen meille ilmoitettu tapaus käydään läpi aina kaikkien osapuolien kanssa ja teemme keskusteluiden perusteella ratkaisun jatkotoimenpiteistä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi yhteistyön päättymistä, asiakkaan tilin jäädyttämistä ja niin edespäin.

Pankakoski kuitenkin arvelee, ettei kaikista syrjintätapauksista raportoida.

14-15 euroa tunnilta

Sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Tiktokissa on jonkin verran videoita, joissa kerrotaan Wolt-kuskien hyvistä ansioista.

Mikä on ruokalähetin keskimääräinen kuukausiansio?

– Lähetit päättävät itse, milloin, missä ja kuinka paljon he tekevät kuljetuksia. Paras luku kuvaamaan yleistä ansiotasoa on keskimääräinen online-tunnilta laskutettava korvaus. Suomessa tämä luku on viime kuukausina ollut noin 14–15 euroa. Tämä sisältää käytännössä kaiken sen ajan, jolloin lähetti on valmiudessa vastaanottamaan ja hylkäämään tilauksia.

Hämeenlinnassa toimii muutamia kymmeniä Woltin lähettikumppaneita. Kaikki ovat yrittäjiä. Osa toimii kevytyrittäjinä, osa toiminimellä tai oman osakeyhtiön kautta.

