Saako Evo haluamansa? – Myönteinen päätös suojelualueesta toisi Evolle maailman ensimmäisen tiedekansallispuiston

Evolla eletään suuressa jännityksessä. Ympäristöministeriö antaa pian päätöksensä siitä, saako alueelle kaavailtu maailman ensimmäinen tiedekansallispuisto vihreää valoa.

Paikallisesti asiassa on menty koko ajan hiljalleen eteenpäin.

– Hämeen ammattikorkeakoulun johdon kanssa pidimme juuri palaveria, ja myös metsästäjien kanssa haluamme neuvotella, hankkeen työryhmän jäsen Pepe Forsberg kertoo.

Kantona kaskessa on ollut juuri metsästyspuolen suhtautuminen asiaan. Tällä viikolla suojelualueen puoltajiksi kuitenkin ilmoittautui kokoonpano, johon kuuluvat entinen vuorikiipeilijä, metsästystä harrastava Veikka Gustafsson ja Riistas-lehden päätoimittaja Pekka Mommo .

Evon 6200 neliön alalla asustelee muun muassa metsäkanalintuja, hirviä, ilveksiä ja majavia.

– Meidän ajatuksenamme on, että metsästysalue olisi mahdollista siirtää osaksi tiedepuiston länsipuolta, ja opetusmetsätkin kuuluisivat metsästysvyöhykkeeseen. Toiminnan kehittäminen yhteistyössä parantaisi riistakantoja, sitä haluamme osapuolille viestittää ja löytää yhteisymmärryksen metsästäjien kanssa, Forsberg sanoo.

Kalliomaalauksia ja vanhoja reittejä

Forsberg maalailee Evolle huikeita näkymiä tieteen ja matkailun kannalta. Tarjolla olisi kävijöille luonto-opinpolku vauvasta vaariin. Hän on kaivanut Evolle vanhoja unohduksiin jääneitä reittejä, joita on otettu kansallispuistomietintöön mukaan. Alueella on useita luontokohteita, joiden takia Museovirastokin on kiinnostunut asiasta. Lammilta on löytynyt myös kalliomaalauksia.

– Kohde on mielenkiintoinen ja poikkitieteellinen, se yhdistää arkeologian ja biologian. Metsänhoitokin voisi olla siinä mukana. Ja se taas hyödyttäisi alan koulutusta, hän sanoo.

Evo on tärkeä alue myös partiolle, ja partio on läheinen Forsbergille. Hänet on valittu Lammin Evonkävijöiden kummiksi, ja perheen 9-vuotias Emma kuuluu kyseisen lippukunnan seikkailijoihin.

– Kaikki nyt käytössä olevan alueet Evolla jäävät partion käyttöön. Ollaan ehdotettu, että sinne voitaisiin tehdä oma partiopolku, jossa kerrottaisiin järjestön toiminnasta ja joka kytkeytyisi vielä tiiviimmin Lammin lukion kanssa. Lukio voisi tarjota partioon liittyvää koulutusta. Kaikki ehdotukset ovat menneet hienosti eteenpäin hienosti, ja vihreätä valoa on tullut joka puolelta, hän kertoo.

Kaavailussa alueita yhdistävä bussireitti

Matkailun kannalta merkittävä luonnonsuojelualueisiin liittyvä suunnitelma on hop on hop off -tyyppisen bussin liikennöiminen niiden välillä. Alun perin reittejä on harkittu Lahdesta Hämeenlinnaan, mutta Forsbergin mukaan isomminkin kannattaisi ajatella.

– Bussi voisi lähteä liikkeelle jo Kouvolasta Repoveden kautta Lahteen ja Lammille, mistä matka jatkuisi Evon kautta Päijänteen ja Isojärven kansallispuistoihin. Toinen reitti taas voisi lähteä hyvin liikkeelle Tammelasta. Silloin olisi mahdollista mennä jopa Forssasta Kouvolaan tai Lahteen ja Hämeenlinnaan tai toisinpäin, ja mihin tahansa reitin varrelle. Yhdellä lipulla voisi kokea kuusi kansallispuistoa ja yhden geoparkin. Turistit pääsisivät kaasubusseilla ohjatusti haluamiinsa paikkoihin, hän maalailee.

Liikennöinti toteutuu Forsbergin arvion mukaan heti, kunhan kaikilla kunnilla on valmius pysäkkeihin.

– Kolme bussiyhtiötä on ollut jo yhteydessä ja kyselleet tätä. On laskettu, että bussit olisivat kannattavia jo 25 prosentin käyttöasteeella. Koska ulkomaiset vierailijat käyttävät samoja linjoja, suunnitelma on hyvin kestävällä pohjalla.

Kävijämäärien kasvu herättää pelkoja

On arvioitu, että Evolle saataisiin tiedekansallispuiston ansiosta jopa satojatuhansia kävijöitä vuodessa. Iso määrä on herättänyt myös pelkoja.

– Heurekakin vetää 400 000 kävijää, eikä siellä ole ruuhkia. Tämä olisi kuitenkin ihan tosielämän tiedekansallispuisto eläimineen. Luonto tarvitsee laajoja metsiä ja Evon kaltaisen turvasataman eläimille, Forsberg muistuttaa.