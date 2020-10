Saara Aalto ja Teemu Roivainen päättävät joulukiertueensa Hämeenlinnan kirkossa aatonaattona

Upeaääniset Saara Aalto ja Teemu Roivainen yhdistävät voimansa Tuhannet Tähdet –joulukiertueen merkeissä, joka päättyy Hämeenlinnan kirkkoon aatonaattona.

Yhteinen perinne

Luvassa on sekä perinteisiä joululauluja että jo 2000-luvun alusta yhdessä esiintyneen kaksikon duettobravuureita.

– On ihanaa päästä jälleen laulamaan Teemun kanssa joululauluja Suomen tunnelmallisiin kirkkoihin. Joulukiertueesta ehti muodostua meille jo perinne ja tuntuukin uskomattomalta, että edellisestä yhteisestä joulukiertueesta on jo viisi vuotta. Odotan malttamattomana, että pääsemme Teemun kanssa tuomaan joulumieltä ihmisille, Aalto sanoo.

Kiertue järjestetään koronaturvallisuus huomioiden ja viranomaisten sekä AVIn ohjeita noudattaen.

Kirkkoihin myydään kapasiteettiin nähden rajallinen määrä lippuja, jotta turvavälit pystytään takaamaan. Myös maskien käyttö on erittäin suositeltavaa.

Kovia meriittejä

Saara Aalto on suomalainen poptähti, joka tuli tunnetuksi Briteissä ja Euroopassa päästyään finaaliin suurissa maailmanlaajuisissa TV-ohjelmissa kuten X Factor UK, Dancing on Ice UK ja Euroviisut.

Tänä syksynä hän julkaisi uuden When The Sun Goes Down -singlen yhdessä Brittien tämän hetken suurimman drag queenin Baga Chipzin kanssa.

Tangoista poppiin

Teemu Roivainen on vuoden 2014 tangokuningas, joka on sen jälkeen rikkonut yleisöennätyksiä vuosi toisensa jälkeen. Hän on yleisön suuri suosikki sekä tanssilavoilla että konserttisaleissa.

Roivainen on julkaissut kolme omaa albumia, sekä Tonight-duettoalbumin Saara Aallon kanssa. Tänä vuonna hän on julkaissut ensimmäisiä popiskelmä-kappaleitaan, joista kappale Eedeniin on tänä syksynä ollut Radio Suomen soitetuimpia kappaleita.

Tuhannet tähdet ke 23.12. klo 18 Hämeenlinnan kirkossa. Liput Ticketmasterista.