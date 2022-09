Sää(s)tämisen monet muodot – Jos energiakriisissä ei ole tarpeeksi, mieltään voi hämmentää myös ekoahdistuksella

Energia jos mikä on puhuttanut viime aikoina.

Samaan aikaan kun maan hallitus tekee miljardivelkaa energiayhtiöiden pelastamiseksi, kansalaisia kehotetaan säästämään sähköä.

No, ei tavallisen ihmisen tarvitsekaan ymmärtää, mikä siinä on logiikkana, me vain teemme niin kuin pyydetään.

Asumisen energiakulujen kitkemiseksi on jo esitetty jos jonkinlaisia kikkoja, ensimmäisenä huonelämpötilan laskeminen ja suihkussakäymisen säätely.

Polttoainettakin tulisi säästää, ei pelkästään energiakriisin vaan myös ilmaston takia. Siis myös kaasujalkaa pitäisi keventää ja muutenkin suosia kävelyä, pyöräilyä, kimppakyytejä ja joukkoliikennettä.

Ruoanlaitossa taas pitäisi käyttää kotimaista, mutta hintojen noustessa sen pitäisi olla halpaa. Ei ihan helppo yhtälö.

Samaan aikaan toisaalla puhumme ekoahdistuksesta, eli siitä, että vaikka hyvinvointimme on viime kädessä kiinni planeetan hyvinvoinnista, tuntuu omien elintapojen muuttaminen ylivoimaiselta.

Ekoahdistus on tuttua. Tunnen itseni suorastaan rikolliseksi, jos heitän jonkin kierrätettävän materiaalin sekajätteisiin, mutta lohduttaudun ajatuksella, että säästyipähän ainakin vettä, kun en pessyt purkkia.

Kesällä aloittamani työmatkapyöräilykin tyssähti alkuunsa, ja saa minut tuntemaan syyllisyyttä sekä ilmaston tärvelemisestä että polttoaineen tuhlauksesta.

Verkkosivustot pursuavat vinkkejä edulliseen kokkailuun ja marjat ja sienet odottavat poimimistaan, mutta tuntuu, että koskaan ei ole aikaa.

Milloin elämästä tuli näin monimutkaista?

Välillä on vaikeaa tehdä eroa sen välillä, mikä on tärkeää ja mikä ei.

Kun maailma natisee liitoksistaan, saa se miettimään, onko vaikkapa jollain Hämeenlinnan kirsikkapuistolla mitään merkitystä? Tai jollakin pienellä puuhastelulla, joka ei millään lailla hyödytä juuri ketään, mutta tuo itselle iloa?

Ehkä johonkin hyvään, itseä ja lähiympäristöä koskettavaan asiaan keskittyminen on yksi tapa säilyttää edes oma mielenterveys tässä muuten niin mielipuolisessa maailmassa.