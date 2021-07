Sairion Ritvalanpuistoa uudistetaan parhaillaan ja Ahveniston uimarannan leikkipaikkaa odottaa täysremontti – Lue, mitä kaikkea leikkipuistoihin on tulossa

Sairion Ritvalanpuistossa on menossa myllerrys.

Leikkipaikkaa remontoidaan parhaillaan perin pohjin.

Kaupunki pyrkii uudistamaan vuosittain 2–3 leikkipaikkaa.

Tänä vuonna kunnostuksen kohteina ovat Sairion Ritvalanpuisto ja Ahveniston uimarannan leikkipaikka.

– Ritvalanpuistossa vaihdetaan kaikki leikkivälineet ja myös kasvillisuutta uudistetaan, Hämeenlinnan kaupungin viheraluesuunnittelija Susanna Lappalainen kertoo.

Ahveniston uimarannan leikkipaikkaan on luvassa perusteellinen muodonmuutos.

– Ahveniston remontti on niin iso, että se aloitetaan vasta uimakauden jälkeen, ei kesken pahimman sesongin.

Leikkivälineet uuteen uskoon

Ritvalanpuistoon tulee jousikiikkuja, erilaisia keinuja, kiipeilypyramideja ja spinner bowleja, eli pyöriviä kulhoja sekä kaksi maatrampoliinia.

Ahveniston uimarannalla kaikki leikkipaikan vanhat kalusteet poistetaan ja niiden tilalle on luvassa uusia välineitä ja toimintaa.

– Välineistö tulee laajenemaan. Tulossa on keinuja, kiipeilytelineitä, iso heilurikeinu sekä jonkinlainen puro tai putous vesileikkejä varten.

Lisäksi Ahveniston leikkipaikan ympärille rakennetaan aita.

– Monet vanhemmat ovat toivoneet sinne aitaa. Kun lähellä on vesielementti, se on myös turvallisuuskysymys. Koska alueella on myös beach volley -kenttiä, saamme samalla eroteltua eri toiminnot.

Kunto ja käyttöaste ratkaisevat

Kunnostuskohteet valikoituvat vuosittain paikan kunnon sekä käyttöasteen perusteella.

Molemmat uudistukset ovat kaupungin viheraluesuunnittelijan Maarit Eskolan käsialaa.

Leikkipaikkojen kunnostuksesta vastaa Kaupunkirakenteen rakentamispalvelut.

– Teemme leikkipuistoille vuosittain kuntokartoitukset. Mitä huonompi leikkipaikan kunto on, tai mitä kovemmassa käytössä se on, sitä ylempänä se on peruskorjauslistalla, Lappalainen selvittää.

Muita isoja peruskorjauskohteita ei tänä vuonna ole luvassa.

– Muualle tehdään lähinnä pientä kunnostusta tarpeen mukaan.